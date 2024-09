Settimana prevenzione invecchiamento mentale: a Langhirano e Collecchio test cognitivi gratuiti

L’invecchiamento mentale è, purtroppo, un problema sempre più frequente che compromette la qualità della vita, in particolare nella popolazione anziana. La smemoratezza, la disattenzione, il disorientamento, seppur comuni con l’avanzare dell’età, possono essere i primi segnali di un problema più grave, da affrontare prima possibile.

Per questo motivo, tutti gli anni, nel mese di settembre, è possibile effettuare un check up gratuito per valutare le proprie facoltà cognitive, in occasione della Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale (SPIM). Un’opportunità resa possibile dalla collaborazione tra il Centro di PrivatAssistenza Langhirano, Collecchio e Traversetolo e Assomensana, in partnership con ANMIC Parma e STAFF, lo Sportello Territoriale Assistenti Familiari e Formazione di Azienda Pedemontana sociale e Unione Montana Appennino Parma Est.

Dal 23 al 28 settembre, negli uffici di Langhirano e Collecchio, gli psicologi aderenti all’iniziativa saranno disponibili, previo appuntamento, ad effettuare il test, della durata di circa un’ora, per una valutazione iniziale delle facoltà intellettive e cognitive e, nel caso, suggerire indagini più accurate ed approfondite.

I test verranno eseguiti dalle psicologhe Graziana Romano, Chiara Arbelti e Valeria Fisichella, saranno individuali, riservati e rivolti a tutti i residenti nel distretto Sud-Est della provincia di Parma.

Per prenotare gratuitamente il test, occorre telefonare al 351 5232089, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 19.