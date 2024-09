Sgarbi presenta il suo ultimo libro “Arte e fascismo”: venerdì 4 ottobre, dialogherà con Federico Casanova a Palazzo Tarasconi

Grande ritorno di Vittorio Sgarbi a Parma per la presentazione del suo nuovo libro “Arte e Fascismo” (edito da La Nave di Teseo, con la prefazione di Pierluigi Battista).

ll celebre critico d’arte dialogherà con il giornalista Federico Casanova a Palazzo Tarasconi nella serata di venerdì 4 ottobre, alle 21.

L’evento fa parte della rassegna Antigone e viene realizzato da Palazzo Tarasconi (via Farini 37, Parma) in collaborazione con il Cubo di via La Spezia 90, con la società Progetti del cuore e l’associazione Parma Palatina. La serata è aperta al pubblico, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Al termine della presentazione, Vittorio Sgarbi si fermerà a Palazzo Tarasconi per l’attività di firmacopie.

Come tutti gli incontri realizzati per la rassegna Antigone, anche quello con Vittorio Sgarbi verrà trasmesso da 12Tv Parma nel classico appuntamento del venerdì sera riservato alla rassegna condotta da Federico Casanova.