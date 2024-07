Si chiude domani la rassegna “Leggere e ascoltare in giardino”; appuntamento con l’autore parmigiano Francesco Pelosi

Si chiude martedì 9 luglio il ciclo di incontri “Leggere e ascoltare in giardino”, organizzato da Esplora Aps presso il Giardino di Luana (via Stirone, 4 a Parma) in collaborazione con Anmic Parma.

Dopo la presentazione dell’album “Sopra lo stesso cielo” di Chiara Sacks e Paul Brigo, la serata “Anmic in Music” con i Soundcolor e numerosi artisti parmigiani e la presentazione di “Rock’n’roll shit” (libro + cd di Luca Vitali con i Sidewalk Philophers), l’ultimo appuntamento sarà con l’autore parmigiano Francesco Pelosi che verrà a parlare del suo volume a fumetti “La luce e lo spazio – Un’intervista a Franco Battiato” (Ed. Feltrinelli) realizzato con Chiara Raimondi.

Francesco Pelosi ha avuto l’opportunità di intervistare Franco Battiato nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, parlando di tutti i temi trattati dall’artista siciliano: musica, filosofia, spiritualità, arte. Da quell’intervista è nato il libro, originale soprattutto nella forma e che non può non piacere ai tanti amanti della musica di Franco Battiato.

Dalle 18.30 sarà presente il food truck di Matti Palati per chi desidera cenare in giardino, anche con fritto misto di pesce. L’incontro, moderato da Pierangelo Pettenati, inizierà alle 20.45.

L’ingresso è a offerta libera.

Chi Siamo:

Anmic Parma, Associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, opera da quasi 70 anni offrendo assistenza, consulenza e sostegno nella gestione delle problematiche quotidiane e burocratiche delle persone con disabilità.

Esplora aps promuove iniziative culturali e sociali a favore di tutta la cittadinanza e delle persone con disabilità, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva nella comunità.