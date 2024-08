Sicurezza: ammodernamento della Centrale Operativa della Polizia Locale e corsi di formazione per gli agenti

Proseguono le attività dell’amministrazione per il potenziamento del Corpo di Polizia Locale. Grazie all’ottenimento di un finanziamento di 355 mila euro dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Sicurezza, sarà ora possibile avviare il rinnovamento della Centrale Operativa della Polizia Locale.

Gli interventi prevedono un forte ammodernamento tecnologico, dei software gestionali e la sostituzione di dispositivi hardware con nuovi apparati volti a favorire l’interoperabilità con il personale esterno. La centrale operativa della Polizia Locale svolge una funzione strategica in quanto gestisce le segnalazioni telefoniche urgenti, i servizi di infortunistica stradale, di pronto intervento e comunicazioni con altre Forze di Polizia e servizi di emergenza.

L’ammodernamento permetterà di velocizzare i flussi informativi e migliorare la completezza dei dati trasmessi, facilitando una rapida elaborazione delle problematiche e una maggiore efficacia nelle indicazioni operative. Consentirà il monitoraggio delle attività della Polizia Locale e l’analisi dei tempi di intervento e dei servizi programmati, migliorando il tempo medio di intervento delle pattuglie e la redazione dei report giornalieri, aumentando anche le postazioni operative esterne.

L’amministrazione ha ottenuto anche un finanziamento per il miglioramento del benessere organizzativo della Polizia Locale, per un totale di 56 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna. Con questi fondi sarà possibile migliorare la sicurezza degli operatori con dotazioni individuali ad hoc, nuovi percorsi di addestramento, corsi volti a stimolare il senso di appartenenza alla comunità e lo spirito di corpo e percorsi specifici per gli agenti di comunità.

“Aver ottenuto questo finanziamento ci permette di continuare in maniera decisa nell’ammodernamento della nostra Polizia Locale, migliorando l’efficienza e la capacità di risposta. Continuiamo nel percorso di potenziamento del corpo di Polizia che abbiamo intrapreso, ringraziando il Comandante Usai, le agenti e gli agenti per il loro impegno quotidiano” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.

“Con il rinnovamento tecnologico della Centrale Operativa e il miglioramento delle dotazioni individuali, potremo garantire un servizio più rapido ed efficace ai cittadini. L’interoperabilità con il personale esterno e l’analisi dei tempi di intervento sono aspetti fondamentali per elevare gli standard operativi della Polizia Locale” conclude Enrico Usai, Comandante della Polizia Locale.