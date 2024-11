Sicurezza, Cavandoli (Lega): “In arrivo a Parma 10 nuovi agenti polizia”

“Sono in arrivo almeno dieci nuovi agenti della Polizia di Stato nella provincia di Parma già a partire da dicembre.

E’ quanto mi ha comunicato il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, che ringrazio per l’impegno ancora una volta dimostrato con l’assegnazione alla Questura di nuovo personale della Polizia di Stato che presterà servizio presso gli uffici e i reparti territoriali.

Si tratta di una buona notizia per i cittadini e gli operatori economici attivi sul territorio che soffrono da tempo il problema della sicurezza e l’incremento della criminalità.

I dati del Ministero dell’Interno ci dicono che nel 2022 l’Emilia Romagna è stata la terza regione d’Italia per reati denunciati subito dopo Lazio e Lombardia, mentre in apertura dell’anno giudiziario 2024 il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna ha parlato di una vigorosa ripresa degli illeciti ‘da strada’ come rapine, furti e reati in materia di droga in regione, oltre all’aumento della criminalità giovanile e del fenomeno delle baby gang.

La risposta del Governo è chiara: più agenti di pubblica sicurezza sul territorio per tutelare l’incolumità dei cittadini anche con attività di controllo, deterrenza e prevenzione.

L’impegno della Lega è e sarà quello di garantire una presenza capillare di forze dell’ordine per una maggiore vivibilità e sicurezza nelle aree urbane, nelle periferie, nei paesi, sulle strade e in tutti i territori della provincia”.

Così Laura Cavandoli, candidata al consiglio regionale dell’Emilia Romagna alle elezioni del 17 e 18 novembre 2024.