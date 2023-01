Sitting Volley GiocoParma: torna la Rotary Cup, il Campionato promozionale italiano di Sitting Volley

Torna la Rotary Cup, il Campionato promozionale italiano di Sitting Volley.

L’attesa è finita. Domenica 22 e 29 gennaio la prima tappa dei gironi e una sarà giocata a Parma con la squadra di casa Cedacri Sitting Volley GiocoParma.

Quest’anno ci sono 20 squadre suddivise in 4 pool, un successo per il lancio della nuova versione della Rotary Cup. Una sinergia tra la Federazione Italiana Pallavolo ed il Comitato Regionale Emilia Romagna, con il supporto del Rotary, hanno dato vita ad una competizione che vede schierati in campo formazioni provenienti da tutta Italia.

La parola chiave è inclusione, un format pensato per abbracciare tutte le realtà del nostro Paese, un chiaro segnale di crescita del settore sotto i punti di vista promozionale e agonistico. Infatti in campo ci saranno squadre miste, maschi e femmine a giocare insieme, e potranno partecipare anche persone con lievi disabilità.

Domenica 22 andranno di scena a Rimini e a Parma i gironi Nord Est e Ovest e il 29 gennaio sarà il debutto delle pool del Centro e del Sud. Il girone del Centro sarà ospitato ed organizzato a Roma, quello del Sud a Nola.

“Siamo contenti del ritorno della Rotary Cup – racconta Diletta Del Prete, responsabile settore volley della GiocoParma –. Quest’anno sono numeri favolosi e non vediamo l’ora di andare in campo. La Rotary è un’ottima occasione per far crescere le persone e portare a un livello sempre più alto il sitting volley. Siamo felici di ospitare una tappa a Parma, vi aspettiamo a tifarci!”

22 GENNAIO – PARMA presso il Palasotto Bruno Raschi

Ore 14 Sitting Volley Brembate Sopra – Sitting Volley Campeginese

Ore 16 Sitting Volley Brembate Sopra – Cedacri Sitting Volley GiocoParma

Ore 18 Sitting Volley Campeginese – Cedacri Sitting Volley GiocoParma

LA FORMULA

La manifestazione prevede una fase di qualificazione con formula all’italiana di sola andata, formata da quattro gironi e una successiva fase denominata Gold e Silver.

Campionato misto (uomini e donne, disabili fisici e normodotati). Si giocherà al meglio di 2 set su 3 ai 25 con 2 punti di scarto, eventuale tie-break ai 21 pt. Sempre con 2 punti di scarto per concludere il set.

Le finali per i primi 4 posti SILVER e GOLD si svolgeranno al meglio di 3 set su 5 come da regolamento federale.

In campo deve essere sempre presente almeno un atleta Vs1, un atleta Vs2 classificati e due donne. Gli atleti normodotati hanno una limitazione di categoria rispetto al campionato di pallavolo a cui eventualmente stanno partecipando:

È consentita la partecipazione di atleti a uomini e donne fino alla serie C;

È possibile inserire a referto massimo due atleti uomini e due atlete donne partecipanti ai campionati di serie C. Nessun limite per i campionati di categoria inferiore;

È consentito schierare in contemporanea due atleti uomini e due atlete donne che partecipano al campionato di serie C 3.

GIRONI

Nord Ovest – PARMA

Sitting Volley Brembate Sopra (Lombardia)

Quasars – Polha Va (Lombardia)

Cedacri Sitting Volley GiocoParma (Emilia-Romagna)

Entella Sitting Volley (Liguria)

Sitting Volley Campeginese (Emilia – Romagna)

Nord Est – RIMINI

Piano Terra Pietro Pezzi Ra (Emilia – Romagna)

Sitting Volley Club Cesena (Emilia – Romagna)

CUS Verona (Veneto)

Modena Sitting Volley (Emilia – Romagna)

Synergie Fermana (Marche)

Centro – ROMA

Dream Volley Pisa (Toscana)

Sferracavolley Palermo (Sicilia)

Astrolabio 2000 SA360 (Lazio)

ASD Fiano Romano (Lazio)

Cagliari Sitting Volley (Sardegna)

Sud – NOLA

L’abbondanza del pane Nola (Campania)

Volley Academy Teodoro Cicatelli (Campania)

Elisa Volley (Campania)

Lo Zodiaco (Basilicata)

Lysithea Sitting Volley Taranto (Puglia)

Per seguire tutti gli aggiornamenti:

www.federvolley.it

https://www.facebook.com/FipavRotary

https://www.fipavcrer.eu/it