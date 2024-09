Sopralluogo della Provincia prima dei lavori della variante alla S.P. 33 Padana Occidentale

Sopralluogo del Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari, del Sindaco di Sissa-Trecasali Igino Zanichelli e della Consigliera Provinciale Sara Tonini nel tratto di strada dove a breve cominceranno i lavori per l’intervento che prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale in variante alla S.P. 33 PADANA OCCIDENTALE in corrispondenza dell’argine del “Canale Milanino” avente una lunghezza complessiva di circa 1,5 km: l’opera si interconnette con la viabilità provinciale esistente a fine intervento sostituendo in toto il tratto arginale.

L’intervento è inserito nel 1° lotto della progettazione di interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell’ambito del progetto denominato “corridoio plurimodale tirreno Brennero” raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa – Fontevivo (PR) e l’autostrada del Brennero – Nogarole Rocca (VR)”

“Un intervento “afferma il presidente Massari “atteso da tempo in una strada importante per i collegamenti dei paesi della bassa ovest e la bassa est, un opera importante per un valore di ca e 5.000.000 che migliorerà sensibilmente la sicurezza e la percorribilità dell’intero territorio della Bassa”