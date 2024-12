Sorbolo Mezzani, nuovo ponte sul canale Fumolenta sulla sp 60: opera da 2,8 mln di euro

Continua l’iter per la realizzazione del nuovo ponte sul canale Fumolenta lungo la strada provinciale 60 che collega Coenzo e Sorbolo.

L’attuale ponte, a seguito dell’attività di monitoraggio del “Piano Ponti” della Provincia, era stato oggetto di un provvedimento che ne ha limitato la portata a 44 tonnellate con gestione del traffico a senso unico alternato, regolato da semaforo.

“Da pochi giorni – informa Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità – si è conclusa la Conferenza del servizi ed è stata avviata la procedura espropriativa di alcune aree circostanti al punto in cui sarà realizzato il nuovo manufatto”.

La nuova opera è inserita all’interno del Piano triennale dei lavori pubblici della Provincia per un quadro economico di 2,8 milioni di euro finanziati per 2,1 milioni di euro con risorse del ministero dei Trasporti e per la restante parte tramite l’accensione di un mutuo da parte della Provincia. La progettazione prevede anche la realizzazione di un marciapiede ciclopedonale.

“Con questo intervento – aggiunge il vicepresidente Friggeri – continua l’impegno del nostro ente per la messa in sicurezza dei ponti in tutto il territorio provinciale. Pochi giorni fa abbiamo consegnato i lavori (importo 5,5 milioni di euro) per la realizzazione del nuovo ponte sullo Stirone a Castellina di Soragna”.

“L’impegno resta costante su tutti i fronti e così stiamo seguendo, passo dopo passo, anche tutta la procedura relativa al ponte sul canale Fumolenta. Ringraziamo il Comune di Sorbolo Mezzani, con il quale il confronto è costante, per le puntuali sollecitazioni che hanno portato anche all’inserimento del passaggio ciclopedonale che sarà realizzabile se il Comune confermerà la disponibilità a compartecipare alla spesa per un importo di circa 200mila euro – conclude il vicepresidente”.