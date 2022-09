Sorpreso mentre cede una dose di cocaina a un “cliente”: spacciatore arrestato in borgo Cantelli

Nel corso di un’attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti la sezione “Antidroga” della Squadra Mobile della Questura di Parma, ieri sera ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo, poco più che ventenne, è stato arrestato in borgo Cantelli subito dopo aver ceduto una “dose” di cocaina ad un consumatore; la successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire nella disponibilità del reo 7 involucri contenenti complessivamente 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma di 490 euro. Nei giorni precedenti erano state diverse le segnalazioni da parte dei residenti della zona riguardo l’attività illecita posta in essere dal giovane. All’esito del giudizio per direttissima veniva disposta la misura cautelare del divieto di dimora in Parma e provincia.

Questura di Parma