Spara in aria con la pistola a Capodanno a Sorbolo e posta sui social. Denunciato

E’ successo in una piazzetta di Sorbolo Mezzani durante i festeggiamenti di Capodanno, il giovane prima mostra l’arma impugnata nella mano, successivamente la rivolge al cielo e spara.

I Carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 24enne italiano, residente fuori provincia, per i reati di detenzione abusiva di armi ed esplosioni pericolose.

I Carabinieri, nel periodo natalizio hanno intensificato le loro attività di “web patrolling” (metodologia d’indagine che consente di monitorare e prevenire comportamenti criminali online), un compito che si aggiunge alle tradizionali funzioni di controllo del territorio. Durante queste operazioni è stato acquisito sulla rete web un video che mostra un giovane il quale, nella notte di Capodanno, in modo disinvolto e parzialmente travisato dal berretto e dal cappuccio calzato della felpa, esplode un colpo di pistola in pieno centro abitato. Questo evento ha immediatamente allamato i militari della Compagnia di Parma, che hanno attivato una serie di servizi info-investigativi per identificare il giovane e localizzare il luogo in cui è avvenuto il fatto.

L’indagine si è rivelata articolata, ma assolutamente tempestiva: i militari hanno avviato un immediato processo analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, presenti in tutta la provincia per trovare riscontri all’episodi, che hanno fornito indizi cruciali per individuare l’area di interesse. La conseguente raccolta di testimonianze da parte dei residenti della zona di Sorbolo Mezzani, sospettato essere il teatro della sparatoria, ha consentito di reperire ulteriori informazioni utili per ricostruire la dinamica dell’evento e l’effettiva attinenza sul territorio di competenza. Infine i dati raccolti sono stati analizza tramite la consultazione delle banche dati sui fenomeni criminologici locali, permettendo agli investigatori di individuare una stretta cerchia di sospettati.

Grazie a questi sforzi, i Carabinieri sono riusciti ad individuare con precisione il luogo dell’incidente: una piazzetta del centro di Sorbolo Mezzani. Questo risultato ha rappresentato un passo fondamentale per la ricostruzione dei fatti che ha consentito ai militari della locale Stazione Carabinieri di risalire all’identità del giovane, un 24enne italiano residente appena fuori provincia, già gravato da vicende di polizia affini ai fatti in argomento, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per i reati di detenzione abusiva di armi ed esplosioni pericolose, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

È doveroso osservare che l’odierno indagato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.