Sprovvisto di biglietto, è aggressivo e tenta di risalire sul treno

L’episodio è avvenuto a bordo di un treno in partenza dalla stazione di Parma. I Carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno usato lo spray al peperoncino per bloccare il viaggiatore aggressivo che stava pericolosamente tentando di risalire sul convoglio in movimento.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, un 29enne magrebino domiciliato in città, poiché ritenuto, all’esito degli accertamenti svolti il presunto responsabile dei reati di resistenza e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 29enne, trovato a bordo di un treno in partenza dalla stazione ferroviaria di Parma, senza biglietto, si è rifiutato di scendere e ha opposto resistenza al personale di controllo di Trenitalia, causando un ritardo nella partenza del convoglio.

Nonostante le richieste di scendere, l’uomo ha rifiutato di farlo, dando seguito ad un comportamento ostile e violento nei confronti di quel personale, determinando un significativo ritardo nella partenza del treno con conseguenti disagi per gli altri passeggeri.

Dopo il tempestivo intervento dei Carabinieri, chiamati per gestire la situazione, il 29enne è stato fatto a scendere dal treno. Tuttavia, nonostante le indicazioni ricevute, l’uomo ha tentato più volte di risalire a bordo del convoglio in partenza, mettendo in pericolo la sua stessa incolumità.

Nonostante diversi tentativi di riportare il 29enne alla calma, al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e per salvaguardare la sua sicurezza, i militari sono stati obbligati a bloccare l’uomo che è stato successivamente accompagnato nella caserma di strada delle Fonderie per ulteriori accertamenti.

Al termine dell’attività, accertata la sua identità, il 29enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato per resistenza a P.U e interruzione di un pubblico servizio.