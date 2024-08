Stadio: con l’installazione di altre 112 rastrelliere triplicati gli spazi per le biciclette

In seguito alle richieste pervenute da sostenitori del Parma Calcio nei giorni scorsi, subito dopo la prima giornata di Serie A, il Comune di Parma ha provveduto all’aumento del numero di rastrelliere disponibili in zona Stadio. Oltre alle 64 già presenti, in questi giorni ne sono state installate altre 112.

Di queste, 12 rastrelliere sono state posizione all’angolo fra Viale Partigiani d’Italia e Viale Pier Maria Rossi, altre 100, tutte ancorate a terra, sono state disposte su Viale San Michele.

“Siamo impegnati nel favorire in ogni modo una mobilità sempre più sostenibile, sia attraverso l’uso della bicicletta, sia attraverso il potenziamento del Trasporto pubblico. Ringrazio i settori Mobilità e Manutenzioni del Comune per essere riusciti a rispondere in maniera così tempestiva alle richieste avanzate da una parte della città per rendere più facilmente accessibile il Tardini in occasione delle partite del Parma” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità.