Su il sipario sul Palio di Parma 2024: in scena sabato 14 e domenica 15

Un fine settimana ricco di iniziative ravviverà il centro della città in occasione del Palio di Parma 2024 sabato 14 e domenica 15 settembre.



L’edizione di quest’anno è, ancora una volta, organizzata dal Cus Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Parma -, con il patrocinio dal Comune di Parma, grazie agli sponsor, al partener tecnico ed alle associazioni co-organizzatrici Porta San Francesco Acsd, Flumen Termporis Asd e Associazione Compagnia del Lupo.



Il programma delle due giornate è stato presentato da Lorenzo Lavagetto, vicesindaco con delega alla Cultura e Turismo, da Claudio Bassi Presidente e Csi Provinciale, Antonio Tagliavini storico ed esperto del Palio di Parma e da Fabio Bernazzoli storico ed esperto di abiti medioevali.



“Sono felice per questa iniziativa – ha rimarcato il vicesindaco Lorenzo Lavagetto – che sosteniamo come settore Turismo per il suo valore e per la grande partecipazione. Il Palio, per il suo significato, si conferma un grande evento per la città, grazie alla sua popolarità ed all’impegno degli organizzatori”



Claudio Bassi, presidente e Csi provinciale, ha dichiarato: “Proponiamo una iniziativa che raccoglie sempre un grande riscontro grazie anche agli aspetti storici ad essa connessi. Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città a partire dalle scuole. È qui con noi Margherita Rossi del Toschi che ha collaborato disegnando le immagini che abbelliscono il drappo scarlatto che verrà assegnato ai vincitori della corsa del Palio. Ringrazio chi ci ha sostenuto a partire dal Comune di Parma”.



Il professor Antonio Tagliavini ha parlato delle fonti del Palio presenti negli Statuti del Comune di Parma dal 1226 al 1374 e degli aspetti storici ad esso connessi.



Fabio Bernazzoli, storico ed esperto di abiti medioevali, ha illustrato il significato degli abiti rievocativi appositamente realizzati per i capitani delle cinque porte della città.



Durante il Palio si affronteranno, infatti, le cinque porte della città: San Barnaba, Santa Croce, San Francesco, San Michele, Porta Nuova.



Sabato 14, dalle 16.15, al Parco Ducale, apertura Villaggio Medioevale. Esibizione sbandieratori, banchi didattici ed attendamenti alla presenza di rievocatori in abiti civili ed armature; campo di tiro per arco storico con prove per il pubblico.

Alle 16.40 sorteggio Arcieri partecipanti al “Torneo delle 5 Porte”. Alle 17.15 teatranti di strada e danzatrici, a cui seguiranno esibizioni di spada medioevale. Alle 18.30 esibizione sbandieratori. Seguirà alla 18.45, circa, il Corteo Storico verso la Cattedrale con il palio velato con la successiva benedizione del “Palio Scarlatto” e lo svelamento del drappo, animazione a cura dei Cantori di Porta Nuova. Rientro del corteo verso il Parco Ducale con il Palio dipinto, recante l’effige della Madonna della Pace.



Domenica 15, sempre al Parco Ducale, alla mattina, 10.30 apertura del Villaggio del Palio. Giochi artigianali in legno gratuiti per bambini, accampamento e banchi didattici alla presenza di rievocatori in abiti civili ed armature; campo di tiro per arco storico con prove per il pubblico; animazioni a tema. Alle 10,40 Torneo delle 5 Porte (Tiro con L’arco).

Alle 10.45/11 Piccolo corteo, con breve esibizione in Piazza Garibaldi.



Al pomeriggio, alle 16 circa, spettacolo ed animazione teatro di strada, nell’Esedra-Villaggio medioevale, dedicata ai bambini. Poi, grande Corteo ufficiale del Palio, partendo da piazza Duomo, verso il viale centrale del Parco Ducale, Pilotta, rientro percorrendo il viale principale del parco. Apre il corteo la “Compagnia araldica città di Parma” assieme ad un gruppo ospite, subito seguito da Ghiberto da Correggio, signore della Città, Maddalena Rossi sua promessa sposa; alla presenza dei Capitani delle Porte, di dignitari parmensi e popolani.

Alle 17 sorteggio Atleti per gli abbinamenti con le cinque Porte, alla presenza dei reggenti della città e dei capitani, a seguire dimostrazioni di combattimento con le spade ed altre armi bianche. Seguiranno esibizione e giochi di drappi e tamburi di tutti i gruppi presenti in contemporanea lungo il viale centrale del parco. Alle 18, dimostrazione combattimento con le spade. Alle 18.30 Corsa per l’aggiudicazione del 38° Palio di Parma: staffetta mista fra giovanissimi atleti (ragazzi 11-15 anni) abbinati alle cinque Porte.

Alle 18.45 breve corteo finale della Porta vincitrice con il drappo e sbandieratori.



Tutte le info: www.paliodiparma.com