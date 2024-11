“Sul Naviglio autunno 2024”: a Palazzo del Governatore l’azione poetica “La Piscina Probatica”

Secondo appuntamento aperto al pubblico, e come sempre ad ingresso gratuito, in questo programma autunnale della rassegna “Sul Naviglio…”, realizzata dall’associazione L.O.F.T. Libera Organizzazione Forme Teatrali, con il patrocinio del Comune di Parma e con il contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia Romagna.

Dopo lo strepitoso successo della serata che ad ottobre ha visto protagonista l’attrice Beatrice Schiros con lo spettacolo “Metaforicamente Schiros”, il prossimo evento vedrà la restituzione finale del workshop “La Piscina Probatica”, condotto dall’attore, musicista e poeta Adriano Engelbrecht.

Il lavoro svolto nell’arco di cinque incontri, tenuti da ottobre ad oggi, confluirà domenica 24 novembre, alle ore 17.00, in un “Piccolo Gioioso Rito”, una festa del cuore e della bellezza poetica, dove i partecipanti restituiranno agli spettatori il frutto di un percorso volto ad approfondire il senso del teatro, della poesia e della danza; una vera e propria elaborazione artistica e teatrale, maturata a partire dall’esperienza laboratoriale condivisa, che si svolgerà – accompagnata dalle musiche originali della compositrice Patrizia Mattioli– in una location d’eccezione, il Palazzo del Governatore in Piazza Garibaldi a Parma, e che offrirà l’occasione per riflettere sulla relazione espressiva tra gesto, azione e parola poetica.

A quindici anni esatti dall’uscita dell’omonimo volume di poesia “La Piscina Probatica”, edito da Fedelo’s, Engelbrecht riporta a teatro con il workshop e l’azione conclusiva, rituale e festosa, l’urgenza di celebrare quel momento in cui la Poesia è capace di creare comunità, riunire attorno a sé le persone, muovere un coro di voci, suoni e corpi dove la parola genera essa stessa beneficio, attenzione e cura.

(Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a partire dal 18 novembre)

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: loftassociazione@gmail.com

Per restare aggiornati sul programma autunno/inverno de “Sul Naviglio”: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063653496538