The Homo Sapiens: a Montechiarugolo il finissage della mostra fotografica

Sabato 21 dicembre al Palazzo Civico di Montechiarugolo (Via Liberazione 2) si svolgerà il finissage della mostra fotografica “The Homo Sapiens”, inaugurata il 23 novembre u.s.

L’evento conclusivo della mostra vedrà la partecipazione della curatrice Chiara Allegri e dell’artista Arturo delle Donne che dialogheranno con il pubblico e racconteranno dettagli e particolari del progetto. L’incontro sarà moderato da Laura Scalvenzi, Assessore alla Cultura del Comunedi Montechiarugolo.

Il grande progetto fotografico e antropologico “The Homo Sapiens” ha portato negli spazi espositivi del Palazzo Civico di Montechiarugolo una mostra, molto apprezzata dal pubblico, composta da una ventina di fotografie di grandi dimensioni che ritraggono cittadini delle più diverse provenienze geografiche, con i propri abiti tradizionali.

Il progetto “The Homo sapiens” è stato ideato come un viaggio: un viaggio di scoperta, di esplorazione, da un’idea di conoscenza di una diversità culturale che spesso viene dimenticata in nome dell’omologazione.

La diversità culturale rappresenta un grande patrimonio intangibile; negli ultimi 50 anni l’importante flusso migratorio in entrata ha comportato l’ingresso nel nostro sistema culturale di nuove tradizioni, religioni, usi e costumi, lingue. L’abbigliamento in senso ampio (non solo vestiario ma anche accessori, acconciatura, segni permanenti) è universalmente considerato come la prima forma di comunicazione di un popolo, il primo linguaggio che si attiva quando due persone si incontrano insieme alla fisiognomica.

“The Homo sapiens” esplora e documenta le diversità culturali attraverso gli abiti tradizionali, simbolo di appartenenza e cultura ma anche di legame con la terra natia.

Un punto fermo in un tourbillon di contrasti materiali e immateriali riscontrabili in ogni perimetro urbano, una ricerca intorno a una “moda” che racconta storie, leggende, riti e culture tramandate. Il racconto è un’esplorazione di ricordi e legami che ognuno dei soggetti raccontati ha con sé nel proprio viaggio alla ricerca di un mondo nuovo.

In questo nuovo progetto l’identità culturale ed etnica si sposta sull’individuo che indossa l’abito della propria origine: il vestito viene indossato come ricordo, come legame alla propria terra di origine, diventa appartenenza, consapevolezza e orgoglio. Indossarlo rappresenta un atto evocativo dei legami e delle proprie radici.

E’ un lungo racconto di persone, usi e costumi che si trovano in nuove terre. Costumi che si mescolano o si nascondono, ma che rimangono cari e preziosi per i propri possessori, nei ricordi o nei momenti intimi.

Dopo il finissage la mostra – ultimo appuntamento della rassegna espositiva Un Borgo d’Arte, che ha animato Montechiarugolo nel 2024 – sarà ancora visitabile domenica 22 dicembre dalle ore 10-13 e 16-19, sempre con ingresso libero e gratuito.

“Si avvia a conclusione anche questo appuntamento che, all’interno di un contenitore assolutamente da valorizzare come Palazzo Civico, ci ha permesso di scrivere un ultimo capitolo dedicato al tema del viaggio: il tema che, partendo dal trentennale del Polivalente, ha accompagnato buona parte degli eventi di quest’anno. E non poteva esserci conclusione migliore, alla presenza dell’autore e della curatrice della mostra fotografica in un incontro che, ne sono certo, regalerà suggestioni e stimoli importanti. Chi non avesse ancora visto la mostra ne approfitti, perché gli scatti sono davvero molto belli”. – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo.

“L’evento vuole essere un momento di dialogo e di confronto con l’artista e la curatrice, per scoprire meglio com’è nato il percorso “The Homo sapiens”, quali siano il suo valore e la sua valenza sia per coloro che hanno partecipato in prima persona, condividendo una parte importante della propria identità, del proprio essere, sia per la comunità tutta e dell’idea di comunità che vogliamo e vorremmo. Inoltre rifletteremo anche sugli sviluppi futuri di questa progettualità” – Laura Scalvenzi, Assessore ai Servizi Culturali.