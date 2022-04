Ti informo e ti aiuto (di Sinistra Coraggiosa Parma)

Nel momento di ripartenza più forte che il nostro paese, e con esso la nostra città, stanno vivendo, è importante comprendere e analizzare i risvolti economici che la pandemia ha causato. Persone che già avevano difficoltà finanziarie oggi si trovano con situazioni aggravate: famiglie con figli a carico, bambini e adolescenti che si sono trovati in una innaturale situazione di isolamento e di mancanza di relazioni, lavoratori precari con contratti sottopagati e senza garanzie in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

A queste persone se ne sono aggiunte molte altre: lavoratori stagionali, del settore legato agli eventi e dello spettacolo, lavoratori della ristorazione e del turismo, del commercio e autonomi o privi di ammortizzatori sociali.

Si è poi visto un aggravamento delle diseguaglianze sociali tra chi ha potuto conservare e addirittura aumentare i suoi redditi e risparmi e chi ha perso tanto, se non tutto, e non è a conoscenza dei servizi a loro dedicati.

“Le persone in condizioni socio-economiche delicate, spesso, non vengono a conoscenza dei propri diritti, delle risorse e delle opportunità cui potrebbe accedere. I motivi possono essere molteplici: criticità nel sistema di comunicazione certamente, ma, non da meno, anche per la difficoltà di informarsi adeguatamente da parte degli aventi diritto a questi servizi – ha affermato Roberto Ranalli, membro di Sinistra Coraggiosa – per questo, Sinistra Coraggiosa ritiene necessario promuovere iniziative di informazione, orientamento e aiuto pratico per favorire, per chi ne ha diritto, l’accesso a tutti i benefici messi a disposizione dallo Stato. Anche a Parma, dunque, auspichiamo e invochiamo un’alleanza più stretta tra uffici Inps, servizi sociali del Comune, associazioni di volontariato e realtà del Terzo settore, con postazioni mobili e decentrate per aiutare ad accedere a tali benefici”.

Sinistra Coraggiosa Parma