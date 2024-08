Tre spettacoli per “Piaceri d’Arte” a Villa Lanfranchi di Santa Maria del Piano

Amava l’arte varia Mario Lanfranchi e nelle sue feste in villa si alternavano musica colta e popolare, teatro comico e d’impegno, arrivando a intitolare “Toh!” una serata dove neppure si poteva sapere chi, come, cosa sarebbe apparso in scena. Sorpresa!

La Fondazione Mario Lanfranchi, mentre comunica con sommo piacere che la mostra dedicata al Maestro, promossa con Fondazione Monteparma presso l’APE Parma Museo, proseguirà fino al 16 ottobre, propone per il terzo anno consecutivo, nell’ultima settimana di agosto, la rassegna “Piaceri d’Arte” a Villa Lanfranchi di Santa Maria del Piano / Lesignano de’ Bagni, tre appuntamenti di musica, teatro, poesia e canto con presenze d’eccellenza che il pubblico ha imparato ad apprezzare da tempo, divertimento e qualità, opere di pregio.

Questi gli appuntamenti:

Lunedì 26 agosto, ore 21: “Storia di Tecla”

con: Franca Tragni; testo: Auro Della Giustina; adattamento drammaturgico: Carlo Ferrari, Franca Tragni; regia: Carlo Ferrari; produzione: Europa Teatri

Martedì 27 agosto, ore 21: “Omaggio a Sonny Rollins”

Emiliano Vernizzi: sax; Paolo Mozzoni: batteria; Stefano Beluzzi: contrabbasso; Alessandro Magnanini: chitarra

Venerdì 30 agosto, ore 21: “Allunaggi poetici e musicali”

Alessandro Nidi: pianoforte; Mascia Foschi: voce recitante e cantante

Maschera amatissima la Tecla di Franca Tragni (lunedì 26), figura disturbata ma dalle intuizioni folgoranti, buffa e malinconica, è qui alle prese con un trasloco e la confusione degli scatoloni pare trovare corrispondenza al suo divagare tra ricordi e paure. Ha le sue certezze la Tecla, ma è anche fragile, dalle profonde inquietudini. Tra i numerosi, fedeli spettatori è facile sentire “mi viene un nervoso” con il tono della Tecla, un ritrovarsi solidale nella consapevolezza delle tante ingiustizie della vita.

Omaggio a Sonny Rollins

Omaggio a Sonny Rollins (martedì 27) il celebre sassofonista americano: ideatore del trio sax/ contrabbasso/ batteria, celebre il suo quartetto con chitarra, in gruppo con Jim Hall. Al sax Emiliano Vernizzi ideatore del trio Periscope, attivo da anni sulla scena jazzistica europea; alla chitarra Alessandro Magnanini compositore anche di colonne sonore, la sezione ritmica sarà composta dalla swingante energia di Stefano Beluzzi al contrabbasso e Paolo Mozzoni alla batteria, colonne portanti del jazz emiliano.

Allunaggi poetici e musicali

Poesie e canzoni da ogni parte del mondo dedicate alla luna con Allunaggi poetici e musicali (venerdì 30). Tanti gli interrogativi su quell’astro luminoso della notte. Alessandro Nidi è direttore d’orchestra, compositore e pianista raffinatissimo, una lunga carriera che lo vede accanto ai più grandi e riconosciuti artisti della scena teatrale e musicale italiana. Mascia Foschi è attrice e cantante, collabora da tempo con scrittori e musicisti, artisti di valore. Il forte imprinting sud americano ha certo favorito la lunghissima collaborazione con Alessandro Nidi.

Tali incontri, “Piaceri d’Arte” 2024, realizzati con il Contributo della Regione Emilia/ Casa e Studi delle Persone Illustri, sono sostenuti dal Comune di Lesignano de’ Bagni “quale inizio di una sempre maggiore collaborazione”, patrocinio A.N.C.T., Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Ingresso gratuito a offerta libera