Ubriaco in via Langhirano aggredisce varie volte i sanitari e i carabinieri: denunciato

La segnalazione pervenuta alcuni giorni fa al 112 riferiva della presenza in una laterale di via Langhirano di un uomo che in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto presumibilmente dall’eccessiva assunzione di bevande alcoliche aveva riportato numerose ferite al volto dovute alle continue cadute sull’asfalto.

La Centrale Operativa del Comando Provinciale, inviava sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma che in pochi minuti raggiungeva la zona d’intervento. I militari individuato l’uomo, cercavano di calmarlo per permettere al personale del 118 presente sul posto di prestargli le prime cure.

Ma il 30enne, dell’aiuto dei Carabinieri e delle cure dei sanitari non ne voleva sapere e senza alcun preavviso si scagliava ripetutamente e con violenza contro i militari, cercando di colpirli. La pattuglia, seppure a fatica riusciva a contenere l’uomo che con l’ausilio di altro personale intervenuto, veniva caricato in ambulanza e trasportato in Ospedale.

Raggiunto il P.S., in preda all’ennesima crisi di nervi, l’uomo cercava più volte di colpire i militari che anche in questo caso riuscivano a bloccarlo evitando il peggio.

Dopo prolungati momenti di tensione il 30enne, preso in carico dal personale sanitario, si calmava.

Al termine delle operazioni di identificazione, per il 30enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, scattava la denuncia in stato di libertà poiché ritenuto presunto responsabile del reato di resistenza e violenza a P.U.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma