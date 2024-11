Ubriaco, urla e scalpita all’asilo per ritirare i figli, le insegnanti si barricano nelle aule e chiamano la polizia: denunciato

La Polizia di Stato di Parma ieri pomeriggio ha denunciato uno straniero per resistenza a pubblico ufficiale sanzionandolo altresì per ubriachezza molesta.

Un’insegnante di una scuola scuola del centro cittadino, nel pomeriggio di ieri, ha infatti segnalato la presenza di un genitore che, palesemente ubriaco, voleva ritirare i propri figli.

I poliziotti, giunti all’ingresso della scuola, hanno subito individuato l’uomo in stato di ebbrezza che urlava frasi sconnesse all’indirizzo delle insegnanti, che nel frattempo, si erano chiuse all’interno della scuola insieme agli alunni, per motivi di sicurezza.

L’uomo, un ghanese 33enne era già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti per ubriachezza e resistenza al pubblico ufficiale.

Il 33enne in evidente stato di agitazione, incurante dei reiterati inviti da parte dei poliziotti a calmarsi e allontanarsi dal luogo, ha continuato con le intemperanze verbali e ha iniziato a sgomitare e strattonare gli operatori nel tentativo di farsi spazio e accedere alla scuola.

Vista la situazione, l’uomo è stato accompagnato in Questura, ma durante il tragitto, l’uomo ha continuato a essere poco collaborativo e ad avere un atteggiamento molesto. Una volta giunto in ufficio, ha poi tentato di allontanarsi per sottrarsi nuovamente al controllo, per cui è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.