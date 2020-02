Un caso di Coronavirus a Felino. E’ in buone condizioni

“Come Sindaco, sentite le Autorità Sanitarie Competenti, vi comunico che è in attesa di conferma la presenza di un caso sospetto Coronavirus da accertare nel nostro Comune.”

Lo scrive la sindaca di Felino Elisa Leoni.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Incerti (Federalberghi): “A Parma la situazione è drammatica: cancellato il 90% delle prenotazioni negli alberghi al 31 marzo. Arrivano disdette anche per il Festival Verdi di ottobre”

“La persona residente a Felino, proveniente dal focolaio di Codogno, ed è attualmente assistita dai medici competenti, i quali stanno attuando tutte le procedure necessario al caso.

Ho avuto modo di parlargli e risulta essere in buone condizioni.

Come Amministrazione comunale di Felino, unitamente alla Protezione Civile e all’Azienda Pedemontana Sociale siamo pronti ad intervenire qualora ci fossero casi di emergenza, soprattutto persone in autoisolamento o persone anziane con ridotta mobilità, ma per ora non risulta adottare ulteriori provvedimenti.”