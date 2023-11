L’Università di Parma comunica che, a causa dei disagi conseguenti lo sciopero nazionale dei treni indetto per oggi, la lectio magistralis di Ilaria Capua prevista per oggi alle 17 in Aula Magna, in apertura della terza edizione del Master di I livello in Comunicazione Scientifica, è annullata.

Quando sarà stabilita una nuova data, sarà tempestivamente comunicata.