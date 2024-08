Università di Parma, Facoltà di Farmacia: aperta la seconda selezione

Sono aperte fino alle 12 del 6 settembre le iscrizioni alla seconda selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia dell’Università di Parma per l’anno accademico 2024-2025.

Per partecipare alla selezione è necessario aver sostenuto o sostenere il test online TOLC-F erogato dal Consorzio CISIA (in una delle sedi universitarie aderenti oppure da remoto nella modalità TOLC@CASA) entro il 5 settembre compreso e registrarsi al sistema informativo di Ateneo (Esse3) in qualsiasi momento prima dell’iscrizione.

Il bando e tutte le informazioni sono disponibili al link https://corsi.unipr.it/it/cdlm-farma/modalita-di-iscrizione-e-scadenze

Per ulteriori informazioni sul test TOLC-F e per il calendario delle prove all’Università di Parma, in altre sedi universitarie oppure da remoto nella modalità @CASA, è possibile consultare la pagina dedicata del portale CISIA.