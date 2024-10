UP2MOVE CHALLENGE: l’unica sfida inter-aziendale di mobilità sostenibile nazionale

In occasione della European Mobility Week 2024, UP2GO ha lanciato la prima sfida inter-aziendale di mobilità sostenibile: UP2MOVE CHALLENGE. Un’opportunità unica, rivolta alle aziende, per dimostrare il proprio coinvolgimento verso l’ambito green, favorendo lo spirito di squadra, incentivando i dipendenti a spostarsi in modo sostenibile e quantificando la CO2 risparmiata. Il 17 ottobre a Milano la premiazione ufficiale.

Oltre il 70% degli europei vive in aree urbane, con la conseguente carenza dello spazio dedicato al pubblico e di una qualità della vita sempre più limitata. Una realtà che si muove in direzione inversamente proporzionale rispetto a ciò che, al contrario, dovrebbe accadere. Perché riuscire a creare un ambiente in cui le persone, i mezzi di trasporto e le attività abbiano abbastanza spazio, contribuisce a promuovere l’equità sociale, ad aumentare la sicurezza stradale, e a ridurre l’inquinamento atmosferico migliorando la qualità della vita.

Risulta quindi indispensabile ridisegnare i tessuti cittadini favorendo una mobilità inclusiva, per costruire comunità orientate al benessere di tutti.

Questi alcuni dei dati emersi In occasione della scorsa Settimana Europea della Mobilità sostenibile, l’iniziativa annuale della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile.

In questo contesto si inserisce l’ Up2Move Challenge ideata da UP2GO, green tech company impegnata nel supporto alle attività di mobility managment con progettualità complete per favorire la mobilità sostenibile dei dipendenti aziendali.

LA CHALLENGE

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, UP2GO ha lanciato la prima sfida inter-aziendale di mobilità sostenibile nazionale: UP2MOVE CHALLENGE.

Un’opportunità unica, rivolta alle aziende, per dimostrare il proprio coinvolgimento verso la mobilità sostenibile, favorendo lo spirito di squadra, incentivando i dipendenti a spostarsi sostenibilmente e quantificando la CO2 risparmiata.

Ufficialmente registrata tra le attività della European Mobility Week, e svoltasi appunto nel periodo dal 16 al 30 settembre 2024, UP2MOVE CHALLENGE ha richiamato diverse aziende nazionali che hanno accettato la sfida di valorizzare e rilanciare l’impegno di mobilità sostenibile nella propria azienda tra i dipendenti.

“Il contesto della European Mobility week ci è sembrato il momento migliore per dare vita ad una iniziativa che, attraverso il coinvolgimento attivo delle aziende, supportasse la divulgazione delle practice di mobilità sostenibile tra i dipendenti delle stesse. – spiega Maria Simona Barone, General Manager di UP2GO – Up2Move Challenge ha infatti da subito destato grande interesse da parte di numerose realtà aziendali. Siamo quindi molto soddisfatti del positivo riscontro suscitato da questa nostra iniziativa che, già nella sua prima edizione, ha generato numeriche di partecipazione veramente significative. Infatti, non solo l’adesione delle persone e la partecipazione attiva nella gara sono state costanti per tutto il periodo della challenge, ma abbiamo rilevato decisivi tassi di coinvolgimento sia in aziende in cui la mobilità sostenibile non era stata mai attivata, sia in aziende che hanno già politiche strutturate su questa materia. Un dato su tutti: tassi di incremento del coinvolgimento aziendale arrivati anche a +25% di utenti iscritti al servizio Up2Go, con picchi di quasi il 90% di utenti attivi durante il periodo di gara”.

UP2MOVE CHALLENGE: FUNZIONAMENTO

Nel periodo previsto dalla challenge, i dipendenti delle aziende partecipanti desiderosi di aderire, divisi in squadre, hanno ‘viaggiato’ in modo sostenibile usando l’app UP2GO per rendicontare i loro spostamenti virtuosi. I dati raccolti sono stati utili per la valutazione dell’impatto generato, la quantificazione della CO2 risparmiata e l’individuazione dei dipendenti più virtuosi. A vincere la sfida, l’azienda con più viaggi sostenibili registrati, che verrà svelata e premiata in occasione di un evento dedicato, in programma il prossimo 17 ottobre a Milano.



CHI E’ UP2GO

Realtà italiana, impegnata da oltre 10 anni nella promozione della mobilità sostenibile B2B, UP2GO è una green tech company al femminile che, partendo dalla creazione di una app proprietaria per la rendicontazione, incentivazione e monitoraggio degli spostamenti sostenibili di comunità chiuse, è oggi tra le top realtà nazionali nel supporto ai Mobility Manager per l’attuazione delle progettualità di mobilità sostenibile nel casa-scuola/casa-lavoro. UP2GO, grazie ad un solido bagaglio di competenza e strumenti, è in grado di supportare e co-creare progettualità integrate di mobilità sostenibile, offrendo soluzioni modulari, integrate e personalizzabili per generare un positivo behavioural change nelle abitudini di spostamento delle persone.