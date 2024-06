Varano Melegari: il Coro Alpino “Monte Orsaro” al “71° Raduno Sezionale della Sezione Alpini”

Sarà un fine settimana ricco di concerti quello che si appresta a vivere il Coro Alpino “Monte Orsaro” ANA Sez. Parma.

Il primo appuntamento sarà in occasione del “71° Raduno Sezionale della Sezione Alpini di Parma” che si svolgerà a Varano de’ Melegari dal 14 al 16 giugno. Nel tardo pomeriggio di sabato 15 giugno il Coro Alpino “Monte Orsaro” ANA Sez. Parma, coro ufficiale della Sezione di Parma diretto da Stefano Bonnini, si esibirà a partire dalle ore 18:15 nella Chiesa di San Martino in via Martiri della Libertà a Varano de’ Melegari per il concerto del Raduno, aperto a tutta la cittadinanza e organizzato dal Gruppo Alpini di Varano de’ Melegari e dalla Sezione Alpini di Parma.

Nel pomeriggio, come da sua tradizione, il Coro terrà uno spettacolo in forma privata alle ore 16:00 per gli ospiti della Casa Residenza per Anziani “Giorgio Bonzani” di Varano de’ Melegari per un pomeriggio all’insegna del canto e dell’amicizia.

Il secondo appuntamento del fine settimana sarà domenica 16 giugno per l’annuale rassegna corale “A.N.A. Canta“, organizzata dal Coro A.N.A. Gruppo Alpini Abbiategrasso e dal Gruppo Alpini di Abbiategrasso nella suggestiva cornice dell’Abbazia cistercense di Morimondo alle porte di Milano.

La rassegna da sempre ha lo scopo di promuovere l’incontro e la conoscenza tra realtà corali A.N.A. provenienti da varie parti d’Italia, e nel corso degli anni ha visto esibirsi tra gli altri il Coro ANA di Milano, il Coro Brigata Alpina di Cadore e i Congedati del Coro della Brigata Alpina Taurinense.

L’edizione 2024 vedrà la partecipazione dei seguenti cori:

1. Coro A.N.A. Gruppo Alpini Abbiategrasso, diretto da Carlo Tunesi

2. Coro Alpino “Monte Orsaro” ANA Sez. Parma, diretto da Stefano Bonnini

Il concerto avrà inizio alle ore 17:00 nell’Abbazia di Morimondo (MI).

Coro Alpino “Monte Orsaro” ANA Sez. Parma

Fondato a Parma nel gennaio 1980 da un piccolo gruppo di amici uniti dalla comune passione per il canto, sotto la direzione del maestro Beppe Boldi, il Coro Alpino “Monte Orsaro” ANA Sez. Parma ha costruito nel tempo un ampio repertorio musicale incentrato sulla grande tradizione dei canti popolari e di montagna.

Il Coro si è esibito in numerosi concerti sia in Italia che all’estero, oltre ad aver avuto il privilegio di esibirsi nella Sala Nervi in presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e successivamente in Piazza San Pietro.

Dal 2000 è subentrato alla direzione del Coro il maestro Stefano Bonnini, che ha arricchito il repertorio di numerosi canti della tradizione degli alpini anche grazie al sodalizio con la Sezione ANA di Parma, associazione nella quale il Coro è entrato nel 2004 come coro ufficiale della Sezione.

Nel 2010 il Coro Alpino “Monte Orsaro” ANA Sez. Parma è diventato testimonial ufficiale di AISLA Parma, la sezione di Parma dell’Associazione Italiana per la lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica, con cui da anni collabora per l’organizzazione di concerti di beneficenza.

Il Coro Alpino “Monte Orsaro” ANA Sez. Parma ha organizzato in questi anni diversi eventi artistici, in luoghi prestigiosi come il Teatro Regio, il Duomo, la chiesa della Certosa e l’Auditorium “N. Paganini”, eventi nei quali si sono esibiti gruppi corali tra i più significativi del panorama nazionale.

Nel corso del 2014 ha inizio il progetto “L’Italia alla Grande Guerra” che ha portato il coro alla realizzazione di una rappresentazione del tragico conflitto attraverso immagini, narrazione e canto.

Nel giugno 2015 la Sezione ANA di Parma ha assegnato al Coro il premio “Cuore Alpino 2015”, a riconoscimento dell’attività artistica e di rappresentanza portata avanti da Coro nei dieci anni di appartenenza alla Sezione.

In 44 anni di attività il Coro Alpino “Monte Orsaro” ANA Sez. Parma ha effettuato oltre 800 concerti e realizzato sei incisioni, l’ultima delle quali nel 2010, dal titolo significativo “Trent’anni”.

Il presidente è Paolo Monferdini, mentre Paolo Ferrari è il maestro sostituto.