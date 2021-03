Visita del Comandante Provinciale dei Carabinieri Toscani all’Assistenza Pubblica di Parma

Il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, il Colonnello Pasqualino Toscani, è stato ricevuto presso la sede dell’Assistenza Pubblica di Parma, in viale Gorizia 2/A.

Lo hanno accolto Luca Bellingeri, Presidente dell’associazione dell’Oltretorrente, una rappresentanza del Consiglio Direttivo dell’AP, e Alessandro Tassi-Carboni, Presidente del Consiglio Comunale, e anche volontario dell’Assistenza Pubblica di Parma – ODV.

La visita ha dato l’opportunità di esporre al Comandante, che si è insediato nella nostra città da pochi mesi, l’ente di volontariato e i numerosi servizi che offre a tutta la cittadinanza, 365 giorni l’anno e 24/7. Inoltre, l’occasione ha permesso di sottolineare e rimarcare l’importanza della stretta collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Assistenza Pubblica di Parma, molto frequente, durante i servizi di emergenza-urgenza.

«Ringraziamo il colonnello Toscani – ha affermato Luca Bellingeri, Presidente dell’Assistenza Pubblica – per averci fatto visita: anche in un periodo difficile come questo, il contatto con i rappresentanti delle Istituzioni è importante al fine di rendere ancora più solide le collaborazioni per offrire un servizio migliore per i nostri concittadini».