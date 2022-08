Weekend di gazebo per la Lega di Parma. Giovedì Salvini a Fontevivo

Nella giornata di giovedì 1 settembre il leader della Lega Matteo Salvini incontrerà i militanti a Fontevivo al ristorante “Il Rigoletto”.

WEEKEND DI GAZEBO LEGA A PARMA E PROVINCIA CON CAVANDOLI, CRIPPA E RANCAN

Parma, 26 agosto 2022 – Sicurezza, meno tasse, indipendenza energetica, stop agli sbarchi, sostegno a famiglie e mondo produttivo, abolizione della Legge Fornero, sono i temi della mobilitazione della Lega in vista delle elezioni politiche del 25 settembre che riempirà di gazebo Parma e provincia sabato e domenica.

Le bandiere del carroccio sventoleranno sabato 27 agosto per tutto il giorno a Parma via Mazzini e nella mattinata a Felino in piazza Miodini e a Lesignano de’ Bagni in Piazza Marcon. Domenica 28 mattina a Parma in via San Leonardo 69/A (ingresso Centro Torri), a Salsomaggiore Terme in Largo Roma, a Calestano in piazza Europa, a Traversetolo in piazza Vittorio Veneto, dove saranno presenti anche Andrea Crippa, vicesegretario federale e Matteo Rancan commissario regionale della Lega, a Fontanellato in piazza Matteotti (area Mercato) con la partecipazione di Elena Murelli, candidata al Senato.

“Il nostro territorio e il Paese hanno bisogno del governo stabile e compatto che solo il centrodestra può garantire, soprattutto in vista di un autunno difficile per famiglie e imprese a causa di crisi, inflazione e rincari energetici. E’ tempo di ridurre la pressione fiscale con la flat tax, di garantire il diritto alla pensione a chi ha lavorato una vita, di fermare i continui sbarchi di clandestini e rendere sicure le città, di garantire al nostro territorio quelle infrastrutture di cui si parla da decenni come Pontremolese, Ti-Bre, ponti sul Po, fermata dell’Alta Velocità”, dice Laura Cavandoli deputata uscente della Lega e candidata di tutto il Centrodestra al Collegio Uninominale di Parma, che sabato mattina sarà presente al gazebo di Felino e nel pomeriggio a quello di Parma, mentre domenica sarà a Traversetolo e Fontanellato.

TUTTI I GAZEBO DELLA LEGA DI SABATO 27 E DOMENICA 28 AGOSTO

SABATO

Parma via Mazzini dalle 9.00 alle 18.00 (pomeriggio con Cavandoli)

Felino in piazza Miodini dalle 9.00 alle 12.00 (con Cavandoli)

Lesignano de’ Bagni in Piazza Marconi dalle 9.00 alle 12.30.

DOMENICA

Parma via San Leonardo 69/A (ingresso Centro Torri) dalle 9.30 alle 13.00,

Salsomaggiore Terme in Largo Roma dalle 10.00 alle 12.00

Fontanellato in piazza Matteotti (area Mercato) dalle 8.00 alle 12.30 (con Cavandoli e Murelli)

Calestano in piazza Europa 1/A dalle 9.00 alle 12.00,

Traversetolo in piazza Vittorio Veneto dalle 9.00 alle 12.30 (con Cavandoli, Crippa e Rancan)