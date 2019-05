Sblocca cantieri, Saponara (Lega): “Ok a coperture per videosorveglianza, più tutele è segnale civiltà”

“Con un emendamento a mia prima firma al decreto “sblocca cantieri” vengono accantonate significative risorse per assicurare adeguata copertura finanziaria all’installazione di sistemi per la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture residenziali che accolgono disabili ed anziani. Siamo riusciti a quantificare la disponibilità in 160 milioni di euro che verranno erogati a partire da quest’anno fino al 2024. Come prima firmataria, non posso che dirmi soddisfatta dell’ampia condivisione dell’emendamento da parte dei colleghi di tutte le forze politiche che l’hanno sottoscritto permettendone l’approvazione in commissione Affari Costituzionali e ratificando così la larga partecipazione che la politica deve manifestare verso tematiche così delicate e sentite dalla pubblica opinione. Ora, dopo che l’analisi del disegno di legge verrà conclusa in commissione, il provvedimento passerà in aula per essere approvato e definitivamente licenziato: l’emendamento inserito nello “sblocca cantieri” ne assicura nel frattempo la copertura finanziaria. Mi rallegro, infine, perché come senatrice della Lega, registro l’ennesima promessa mantenuta con i cittadini, ai quali avevamo assicurato maggiori tutele per i nostri piccoli e per chi esprime fragilità da tenere in grande considerazione. Ancora una volta, dalle parole ai fatti”.

Cosi la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, membro della Commissione Affari Costituzionali.