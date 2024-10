Turismo solidale: nasce Casa Wonderful World, in viale Rustici, 36

Parma ha un luogo in cui si fa turismo solidale: Casa Wonderful World in viale Rustici, 36. Un ‘Room&Breakfast’ con cinque stanze all’ultimo piano della struttura – messa a disposizione dai missionari Saveriani – dove da quasi cinque anni, Ciac accoglie decine di cittadini migranti rimasti esclusi dal sistema di accoglienza.

L’inaugurazione ha visto tanta partecipazione e una atmosfera di grande emozione per un progetto allo stesso tempo innovativo e molto sfidante.

Per spiegare come è nato il progetto e quali siano i suoi obiettivi ha preso la parola il presidente di Ciac Emilio Rossi. “Prima di tutto – ha detto emozionato – voglio ringraziare i Saveriani che cinque anni fa hanno condiviso la nostra proposta di aprire una struttura di accoglienza in questo luogo e ora ci sostengono in questa nuova avventura”. Casa Wonderful World per Ciac è allo stesso tempo un impegno e una sfida. “Vogliamo dimostrare – continua Rossi – che è possibile costruire qualcosa di concreto insieme, si può fare accoglienza e allo stesso tempo condividere delle esperienze e progetti come questo”. Presente anche l’assessore alla Pace del Comune di Parma Daria Jacopozzi. “Per il nostro territorio – ha detto – il turismo solidale è un’esperienza nuova e importante. Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare Ciac e garantire il nostro impegno per sostenere questa struttura”.



A scendere più nei dettagli tecnici è stato Francesco Rossi, operatore di Ciac e coordinatore della struttura ricettiva. “Dal nostro punto di vista – ha spiegato ai tanti presenti – era il pezzo che mancava a questa struttura che già oggi ospita 12 persone e nel corso degli ultimi cinque anni ne ha ospitate più di ottanta. Questa attività turistica è stata pensata come uno scambio continuo tra chi decide di passare qualche notte nelle nostre stanze e chi ci vive quotidianamente. Immaginiamo un luogo ricco di cose, di persone, di corsi di attività e di stimoli per tutti. Già oggi ci ha permesso dare lavoro ad alcune persone migranti che stanno facendo tanto in questo luogo”.

Concretamente Casa Wonderful World” offrirà a chi deciderà di soggiornare a Parma una ospitalità solidale in cinque camere da oggi prenotabili attraverso il sito www.casawonderfulworld.it o scrivendo a info@casawonderfulworld.it, sono: una singola, tre doppie e una matrimoniale.

Tutte, a parte una, hanno il bagno privato e sono dedicate a una persona che ha avuto un ruolo importante nell’attivismo per i diritti umani: Jerry Masslo a Mahsa Amini, da Wangari Maathai e Alexander Langer a Bell Hooks (il perché di questa scelta e la loro storia è disponibile sul sito internet).



Gli ospiti potranno condividere con gli accolti diversi spazi: la grande sala da pranzo ospiterà le colazioni, mentre nella biblioteca a piano terra sarà possibile leggere o studiare. Ma la particolarità del progetto è proprio la condivisione, si potrà dormire in un luogo in cui quotidianamente si svolgono attività di vario tipo: corsi, laboratori, lezioni di italiano, preparazione dei pasti e condivisioni di ricette ma anche momenti di svago come la condivisione di un film o di un gioco.

“Questo è solo un punto di partenza – conclude Emilio Rossi – vogliamo continuare a costruire un futuro di inclusione”.