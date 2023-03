8 marzo 2023: la Giornata Internazionale della Donna a Parma prosegue fino al 25 maggio

Oltre 20 appuntamenti dedicati ai diritti, ai traguardi, alle speranze delle donne promossi dall’Assessorato alle Pari Opportunità insieme alla rete territoriale di associazioni.

“Gli anni Venti del terzo millennio sembrano schiudere con entusiasmo le porte a ruoli istituzionali, politici e nelle professioni alle donne. Il loro ingresso fa rumore viene seguito dai media, viene guardato con curiosità e attenzione. Un movimento che ha radici lontane, nella storia delle lotte femministe del secolo scorso e che ha ancora molta strada davanti a sè. Ecco perché le istituzioni, soprattutto a livello territoriale devono sostenere progetti sul tema del contrasto ad ogni forma di discriminazione, sopruso e disuguaglianza di genere.” afferma l’Assessora alle Pari Opportunità Caterina Bonetti “Presentiamo, oggi, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, un programma che si muove attraverso molti e diversi appuntamenti e che, ancora una volta, conferma l’impegno e valorizza l’importanza del lavoro di squadra tra Amministrazione comunale, enti e associazioni del territorio. Un’alleanza che testimonia la forza di un percorso e che ogni anno, a partire dalla ricorrenza dell’8 marzo, vuole valorizzare il lavoro puntuale e capillare che 365 giorni l’anno viene svolto a Parma dall’Assessorato e dalle associazioni che si impegnano sul femminile a Parma: un impegno concreto e costante che verrà portato avanti all’assessorato con particolare cura rispetto ai percorsi educativi e di sensibilizzazione delle giovani generazioni.”

La città di Parma offrirà dall’8 marzo e fino al 25 maggio come da programma allegato occasioni di incontro con giornaliste ed illustratrici, ambientaliste e storiche, mostre e presentazioni, laboratori sulla difesa personale, ma anche sulla medicina di genere sull’autodeterminazione e sulle libertà femminili per concludersi con l’autorevole premio di giornalismo “Con gli occhi di una donna” e con la presentazione di un francobollo celebrativo dedicato al lavoro femminile e creato dagli Stati Generali delle donne.

INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ASSESSORATO

SABATO 11 MARZO ore 18.00 LABORATORIO APERTO DEL COMPLESSO DI SAN PAOLO Big Splash Presentazione della graphic novel di Marta Bandirini In collaborazione con l’Associazione Casa delle Donne

Parma SABATO 18 MARZO ore 17.00 VIA PETRARCA, 15 La città delle donne Inaugurazione del progetto dedicato a itinerari e segni urbani nella storia femminile del Novecento In collaborazione con Centro Studi per la Stagione dei Movimenti

VENERDI’ 24 MARZO ore 18.00 AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE La dimensione emotiva dei viaggi ai confini d’Europa Incontro con la giornalista Francesca Mannocchi all’interno della rassegna “Caleidoscopio, vecchio continente nuovo scenario”

Entro il mese di marzo la video intervista “Donne del mondo – Donne di Parma” – sarà trasmessa in forma di “speciale” da 12 TVParma e pubblicato sul canale You Tube del Comune di Parma. Ne saranno protagoniste l’Assessora alle Pari Opportunità Caterina Bonetti, la giornalista Rai Lucia Goracci, Laura Castigliani ostetrica di Emergency in Afghanistan e Cristiana De Filippis matematica dell’Accademia d’Europa. I contributi particolari di ciascuna, per esperienze, sensibilità e ambiti professionali andranno a comporre un quadro che attraverserà molti luoghi del mondo, per poi tornare a Parma, e guardare alle donne di oggi: ai traguardi che sperano di conquistare, alle lotte in cui sono impegnate, alle opportunità negate o colte con intraprendenza.

SABATO 20 MAGGIO ore 9.30 AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE Capace di scegliere! Aborto: libertà e diritti a 45 anni dalla 194 Convegno In collaborazione con l’Associazione Casa delle Donne Parma

INIZIATIVE PROMOSSE DALLE ASSOCIAZIONI

MERCOLEDÌ 8 MARZO | canale YouTube dell’associazione Badesse e priore Le “signore” dei monasteri e dei conventi nella Parma medievale Conferenza con Fabrizia Dalcò promossa da Associazione Festa Internazionale della Storia

MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 14.30 AULA CONGRESSI AOU PARMA La medicina delle differenze. 8 marzo 1922-2023 100 anni di lotta alla discriminazione di genere Convegno promosso da AUSL e Azienda Ospedaliera Parma

MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 21.00 TEATRO AL PARCO Milleluci. Vietato oltrepassare i sogni con le sbarre in movimento Spettacolo teatrale in collaborazione con Associazione Maschi che si Immischiano promosso da Solares Fondazione delle Arti

MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 21.00 THE SPACE CINEMA PARMA CAMPUS Women talking Proiezione del film di Sarah Polley promossa da Soroptimist International – Club di Parma Per informazioni: www.comune.parma.it/pariopportunita/it-IT/home-pariopportunita.aspx

GIOVEDÌ 9 MARZO ore 18.00 LIBRERIA FELTRINELLI VIA FARINI Sophie Germain. Libertà, uguaglianza e matematica Presentazione del libro con gli interventi di Angela Zanichelli, Alberto Saracco e Riccardo Zinelli promossa da Women for Women

10 MARZO, 4 APRILE, 20 APRILE e 4 MAGGIO ore 16.30 AULA FILOSOFI VIA UNIVERSITÀ Corpi contesi Dialoghi interdisciplinari su diritti, autodeterminazione e libertà femminili nell’Italia contemporanea promossi da Università di Parma

DA MERCOLEDÌ 15 MARZO A MERCOLEDÌ 12 APRILE dalle 20.00 alle 22.00 PALESTRA NEWTON Corso di educazione alla difesa personale, autostima e consapevolezza Promosso da Associazione Qwan Ki Do

VENERDÌ 17 MARZO ore 18.00 LABORATORIO APERTO DEL COMPLESSO SAN PAOLO Leadership femminile: le bucce di banana da evitare Conversazione Minerva con gli interventi di Elisabetta Todeschini e Odile Robotti promossa da FederManager Parma

SABATO 25 MARZO ore 16.30 AUDITORIUM DI APE MUSEO Una mimosa per l’ambiente 31° edizione del premio promosso da ADA Onlus

MERCOLEDÌ 29 MARZO ore 17.30 LABORATORIO APERTO DEL COMPLESSO SAN PAOLO Facili all’ira sopra la terra siamo noi stirpi umane (Omero) Donne in dialogo sull’aggressività nella società promosso da FIDAPA BPW

SABATO 1 APRILE ore 17.00 SALA CONFERENZE DELL’ASSISTENZA PUBBLICA Medicinalia: poesia, medicina dell’anima. Donna, natura, etica della scienza Dialogo tra Francesco Gallina e Stefano Mazzacurati, in collaborazione con Libreria “Piccoli labirinti”, promosso da ADA Onlus

SABATO 1 APRILE ore 19.00 NOVOTEL PARMA CENTRO Donne di pace in zone di guerra Incontro con la giornalista e scrittrice Francesca Paci promosso da Zonta Club Parma

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO ore 17.30 AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE Con gli occhi di una donna Premio giornalistico promosso da Lions Club Parma Maria Luigia

GIOVEDÌ 25 MAGGIO ore 11.00 SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE Il senso civico Presentazione del francobollo dedicato al lavoro femminile promosso dagli Stati Generali delle Donne

Hanno collaborato alla realizzazione del programma:

Casa delle Donne di Parma

Centro Studi Movimenti

Università di Parma

FIDAPA Parma

MOICA Parma

Festa Internazionale della Storia

Soroptimist International – Club di Parma

Women 4 Women

Associazione Qwan Ki Do

FederManager Parma

ADA Donne Ambientaliste Onlus

Zonta Club Parma

Lions Club Parma Maria Luigia

Stati Generali delle Donne

Liberia Piccoli Labirinti

Libreria Feltrinelli Parma