A Sala Baganza rassegna A tu per Tu: “I Love Chopin” con il pianista Martin Kasik

Nuovo appuntamento della rassegna concertistica salese “A Tu per Tu”, con i brani del grande compositore polacco Fryderyk Chopin eseguiti da Martin Kasik, uno dei più importanti pianisti del momento.

Domenica 6 novembre alle ore 18, nell’Oratorio dell’Assunta della Rocca Sanvitale di Sala Baganza sarà di nuovo grande musica, con un artista eccezionale che regalerà al pubblico quella magia particolare di “A Tu per Tu”, capace di instaurare un dialogo diretto tra chi suona e chi ascolta in un ambiente piacevole e informale.

Magia che si rinnova da 16 anni e che rappresenta il frutto dell’impegno dell’Amministrazione comunale salese, dell’Associazione Parma OperArt e del virtuoso tandem di imprese locali, Azienda Agricola Palazzo e Crosspolimeri, da sempre vicine a questa iniziativa culturale di altissimo livello sotto la direzione artistica del maestro Claudio Piastra.

Martin Kasík, classe 1976, inizia a dedicarsi al pianoforte a soli 4 anni. Intraprende gli studi al conservatorio Janáček di Ostrava con Monika Tugendliebová e successivamente con Ivan Klánský all’Accademia di musica e arti dello spettacolo di Praga. Vincitore di numerosi concorsi e premi internazionali, il pianista ceco è apparso nelle principali sale da concerto, tra le quali la Berlin Philharmonic Hall, la Wigmore Hall, l’Alte Oper Frankfurt, il Concertgebouw di Amsterdam, l’Auditorio de Barcelona, il Kennedy Center di Washington e la Suntory Hall di Tokyo.

Importanti anche le sue esibizioni come solista in orchestre prestigiose, come la Chicago Symphony Orchestra, la Deutsches Symphonie Orchester Berlin, la Stuttgarter Philharmoniker, la Rotterdam Philharmonic Orchestra e l’Helsinki Philharmonic Orchestra, sotto la direzione di Pinchas Zukerman, Marin Alsop, Yakov Kreizberg, Ingo Meztmacher e Ken – Ichiro Kobayashi e altri. Ha inoltre suonato regolarmente con la Czech Philharmonic Orchestra e la Prague Symphony Orchestra, che ha accompagnato nei tour negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 2008 Kasík è stato nominato direttore artistico del Festival Chopin di Mariánské Lázně e dal 2009 insegna pianoforte all’Accademia di musica di Praga. La sua discografia comprende 15 CD per le etichette Supraphon e Arco Diva.

Sarà quindi un’occasione unica per assistere a un concerto di grande livello a ingresso gratuito. Per assistere ai concerti è necessaria la prenotazione telefonando allo IAT dell’Unione Pedemontana Parmense, 0521 331342/43, o inviando una e-mail all’indirizzo: iat@unionepedemontana.pr.it, indicando nome, cognome e un recapito telefonico.

“I love Chopin” – Programma: