Al padiglione Cattani riapre la sede di Verso il Sereno per i pazienti oncologici

Dopo il periodo di chiusura forzata a causa del lookdown e il rientro in sede del Day hospital oncologico, trasferito per due mesi al Dalla Rosa Prati, riprende al Padiglione Cattani l’attività di Verso il Sereno, l’organizzazione di volontariato che da oltre trent’anni è al fianco dei pazienti oncologici e dei loro famigliari.

L’associazione ha cercato di mantenere vivo il contatto con chi sta affrontando non solo la malattia ma anche il disagio della pandemia. E’ infatti proseguito il Progetto C.A.P.O. (Continuità Assistenziale Paziente Oncologico), ancor più prezioso durante l’emergenza Covid, così come è stato garantito e potenziato il trasporto per i pazienti tramite il “Taxi per Amico”. Alleati utili per mantenere i contatti si sono rivelati i cellulari e la pagina facebook, strumenti grazie ai quali è stato mantenuto il servizio di segreteria nonché la condivisione di testimonianze delle partecipanti al corso di Teatro “Ridere Insieme per Vivere” oltre ad una lezione online di yoga da parte dell’associazione Millepiedi. Mentre la presidente dell’associazione Ester Bottazzi aveva scritto una lettera cartacea distribuita ai pazienti meno avvezzi a muoversi nella rete.

“Da pochi giorni, con l’autorizzazione della Direzione Ospedaliera, – ha dichiarato Ester Bottazzi – abbiamo potuto finalmente riaprire la segreteria al Cattani per i pazienti oncologici che accedono al Day hospital per le terapie e confidiamo di poter riprendere il nostro servizio di Punto di Ascolto non appena la situazione tornerà alla normalità. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che, nonostante la “sospensione”, ci hanno sostenuto con le loro generose donazioni”.

Si ricorda che la segreteria di Verso il Sereno è a disposizione dal lunedì al giovedì (ore 8-12.30) e il venerdì (ore 8-12). Telefono 0521.702815 – email: info@versoilsereno.it – www.versoilsereno.it

