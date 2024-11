Al Teatro di Ragazzola, sabato 16, in scena “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”

“Non fornisce soluzioni efficaci per diventare davvero ricchi e famosi, ma credo sia una delle cose più divertenti che ho scritto – e anni fa forse sarei stato cauto nell’usare questo aggettivo, “divertente”, invece col passare del tempo ne sono sempre più orgoglioso: ci sono dubbi, domande e dolore, ma è una commedia”!



Un nuovo spettacolo firmato dal talentuoso autore e regista Emanuele Aldrovandi per esplorare, con il suo stile tagliente e feroce, quel rapporto talvolta estremo e distruttivo che abbiamo instaurato fra felicità e realizzazione personale. Al centro della storia, una madre e il suo piano bislacco per aiutare la figlia, di soli sei anni, a diventare un’artista di successo: per farlo è disposta a qualunque cosa.



Dopo L’estinzione della razza umana, Aldrovandi pone stavolta l’attenzione sulle conseguenze più intime e personali di quelle dinamiche sociali che ci spingono sempre di più verso la ricerca del consenso e dell’approvazione immediata. La riflessione su cosa sia la qualità artistica nell’epoca della post-verità diventa quindi l’occasione per chiedersi, insieme ai personaggi, fino a dove siamo disposti a spingerci, pur di evitare che le persone che amiamo debbano gestire fallimenti e frustrazioni che talvolta sembrano insormontabili.

Lo spettacolo sarà in scena sabato 16 novembre alle 21.15 al Teatro di Ragazzola.

Testo e regia sono di Emanuele Aldrovandi, sul palco Giusto Cucchiarini, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia. è una produzione Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino, ERT Emilia Romagna Teatro.

Prenotazioni e informazioni 339.5612798; www.teatrodiragazzola.it