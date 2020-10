Alla scoperta del Parmigiano Reggiano DOP nei dieci caseifici “Parma City of Gastronomy”

È di nuovo tempo di “Caseifici Aperti”: sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano offre la possibilità di scoprire i segreti della lavorazione artigianale del Re dei Formaggi. Visitando uno dei caseifici aderenti all’iniziativa, foodie, turisti e semplici curiosi potranno vivere l’emozione della nascita di una forma di Parmigiano Reggiano DOP, che si produce oggi come nove secoli fa, partendo da pochi ingredienti naturali come latte crudo, sale e caglio. Inoltre, potranno visitare i magazzini di stagionatura, esperienza sempre suggestiva, e potranno acquistare Parmigiano Reggiano DOP direttamente dalle mani degli artigiani del gusto che lo producono.

Anche Parma, con la sua provincia, è interessata da “Caseifici Aperti”: sono 19, infatti, i caseifici della Food Valley parmense che il 3 e il 4 ottobre apriranno le proprie porte ai visitatori. Non potrebbe essere diversamente, considerando che Parma, tra le cinque province dell’area di produzione del Parmigiano Reggiano DOP, è quella che vanta il maggior numero di caseifici: 144 su 321 totali. Parma è leader anche per numero di forme prodotte: nel 2019, sono state 1.296.615 su un totale di 3.754.193, pari al 34,5% della produzione.

Dei 19 caseifici parmensi, sono 10 quelli aderenti al Club di Prodotto “Parma City of Gastronomy”. Visitare uno di questi caseifici significa garantirsi un’esperienza unica e immersiva nel mondo del Parmigiano Reggiano DOP e nell’enogastronomia parmense. Su un’ipotetica mappa della provincia parmense, i caseifici “Società Agricola Giansanti”, “CPL – Consorzio Produttori Latte” e “Latteria Sociale San Pier Damiani” si collocano appena fuori dai confini cittadini. Lungo l’asse della via Emilia (o comunque a pochi kilometri di distanza da questa direttrice), è possibile invece visitare altri tre caseifici: “Ciaolatte Società Agricola”, a Noceto; “Bertinelli”, a Medesano; e “Cooperativa Casearia Agrinascente – Parma2064” a Fidenza. Per chi vuole unire alla visita in caseificio la scoperta delle prime colline parmensi, la scelta è tra “Società Agricola Montecoppe”, a Collecchio, “Società Agricola Saliceto” e “Azienda Agricola Iris”, entrambe nel territorio del Comune di Lesignano de’ Bagni. Nel territorio della Bassa Parmense, infine, ad aprire le porte del proprio caseificio è “Agricola Guareschi”, a Roccabianca.

Di seguito, per ognuno dei nove caseifici parmensi aderenti al Club di Prodotto “Parma City of Gastronomy”, è possibile trovare una descrizione sintetica delle attività proposte durante il weekend “Caseifici Aperti” del 3 e 4 ottobre, insieme con i contatti della struttura.

Società Agricola Giansanti

Situata lungo la strada che porta alle colline di Traversetolo, l’azienda è sinonimo di produzione e stagionatura di Parmigiano Reggiano DOP da oltre sessant’anni. Gestisce in proprio tutta la filiera, a cominciare dall’allevamento delle bovine e dalla produzione del latte.

Sabato 3 ottobre 2020 :

apertura spaccio: dalle h 10:00 alle h 12:30 e dalle h 14:00 alle h 18:00

visite guidate del magazzino di stagionatura: dalle h 10:00 alle h 12:30 e dalle h 14:00 alle h 18:00

visite guidate del caseificio: dalle h 10:00 alle h 12:30 e dalle h 14:00 alle h 18:00

degustazioni guidate di Parmigiano Reggiano DOP: h 10:00, h 12:00, h 14:00 e h 17:00

apertura di una forma di Parmigiano Reggiano DOP: h 11:30 e h 15:30.

Prenotazione obbligatoria.

Domenica 4 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 10:00 alle h 12:30 e dalle h 14:00 alle h 17:00

visite guidate del magazzino di stagionatura: dalle h 10:00 alle h 12:30 e dalle h 14:00 alle h 17:00

visite guidate del caseificio: dalle h 10:00 alle h 12:30 e dalle h 14:00 alle h 17:00

degustazioni guidate di Parmigiano Reggiano DOP: h 10:00, h 12:00, h 14:00 e h 17:00

apertura di una forma di Parmigiano Reggiano DOP: h 11:30 e h 15:30.

Prenotazione obbligatoria

Contatti:

Società Agricola Giansanti

Strada Provinciale Traversetolo, 228 – 43123 Parma

tel. +39 0521.641155

Per info: www.parmacityofgastronomy.it/

Azienda Agricola Bertinelli

Situata sulle prima colline parmensi, produce Parmigiano Reggiano DOP dal 1895. Gestisce in proprio tutta la filiera, dall’allevamento delle bovine alla produzione di latte. Tra i prodotti distintivi, il Parmigiano Reggiano DOP Kosher (prima realtà al mondo a proporlo) e il Parmigiano Reggiano DOP Millesimato, ottenuto utilizzando esclusivamente il latte di bovine che abbiano partorito da non più di cento giorni.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre , dalle h 10:00 alle h 16:00:

apertura spaccio

visite guidate del magazzino

visite guidate del caseificio

apertura di una forma di Parmigiano Reggiano DOP: h 12:00

Prenotazione consigliata.

Contatti

Azienda Agricola Bertinelli

Strada Pedemontana, 2 – 43015 Noceto (PR)

tel. +39 0521.620776

Per info: http://www.parmacityofgastronomy.it/ ­

Società Agricola Saliceto

La storia imprenditoriale della Società Agricola Saliceto inizia nel 1960, sulle colline parmensi: da allora, ogni giorno, produce Parmigiano Reggiano DOP utilizzando latte proveniente da un’unica stalla, secondo una logica di filiera chiusa e di km zero.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 9:00 alle h 18:00

visite guidate del magazzino e del caseificio: h 9:30, h 11:00, h 15:00 (il sabato anche h 17:00)

visita all’azienda agricola, collocata a 3 km dal caseificio

La prenotazione è obbligatoria per la visita guidata del caseificio e del magazzino di stagionatura mentre è consigliata per la visita dell’azienda agricola.

Contatti

Società Agricola Saliceto

Via Arturo Toscanini, 3 – 43037, Mulazzano Ponte – Lesignano de’ Bagni (PR)

tel. +39 0521.857193

Per info: www.parmacityofgastronomy.it

Società Agricola Montecoppe

La Società Agricola Montecoppe opera all’interno del Parco Regionale dei Boschi di Carrega. Esempio di filiera corta e sostenibile, l’azienda casearia produce Parmigiano Reggiano DOP utilizzando esclusivamente il latte delle proprie bovine.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 9:00 alle h 18:00

visite guidate del magazzino di stagionatura, per gruppi fino a 20 persone: h 9:00, h 10:30, h 14:00 e h 16:00

visite guidate del caseificio, per gruppi fino a 20 persone: h 9:00, h 10:30, h 14:00 e h 16:00

degustazioni di Parmigiano Reggiano DOP al termine delle visite guidate

visite all’allevamento.

Prenotazione obbligatoria

Contatti:

Società Agricola Montecoppe

Via Montecoppe, 19/4 – 43044 Collecchio (PR)

tel. +39 0521.805942

sito Web: www.parmacityofgastronomy.it

Azienda Agricola Iris

Situata sulle colline dell’Appennino parmense, Iris è un esempio di azienda agricola a ciclo chiuso: il foraggio coltivato in proprio viene utilizzato per l’alimentazione delle bovine, allevate secondo il metodo biologico, che producono il latte con cui si ottiene il Parmigiano Reggiano DOP.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 10:30 alle h 17:00

visite guidate del caseificio: dalle h 10:30 alle h 17:00

degustazioni guidate di Parmigiano Reggiano DOP: alle h 12:00 e alle h 17:00

attività per i più piccoli (foto/selfie con mucca e vitellino): dalle h 10:30 alle h 12:00.

Prenotazione obbligatoria

Contatti:

Azienda Agricola Iris

Via Torchio, 3 – 43037 Lesignano de’ Bagni (PR)

tel. +39 0521.863653 – mobile: +39 348.7908677

Per info: www.parmacityofgastronomy.it

Caseificio San Pier Damiani

Opera dal 1965 a San Prospero, frazione di Parma. Esempio di filiera controllata, con 118 ettari di terreno e 150 bovine, il Caseificio San Pier Damiani è classificato tra le 120 aziende da latte in ambito europeo più impegnate nella tutela della biodiversità del proprio territorio. Produce anche Parmigiano Reggiano DOP certificato Halal.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 8:30 alle h 12:00

visite guidate del magazzino di stagionatura

visite guidate del caseificio. Due turni di visita, con gruppi fino a 15 persone: alle h 8:45, con visione dell’intero processo produttivo del Parmigiano Reggiano DOP e degustazione finale; alle h 11:00, con solo accesso al magazzino di stagionatura e spiegazione dell’intero processo di produzione.

Prenotazione obbligatoria.

Contatti:

Caseificio San Pier Damiani

Strada Gazzano, 35/A – 43122 San Prospero (PR)

tel. +39 0521.645181

Per info: www.parmacityofgastronomy.it

Ciaolatte Società Agricola

A Noceto, Ciaolatte Società Agricola è un’azienda a conduzione familiare certificata biologica dal 1998, specializzata nella produzione di Parmigiano Reggiano DOP (9 forme al giorno). Controlla tutta la filiera di produzione, dalla stalla alle vendita del Re dei Formaggi, presso lo spaccio.

Sabato 3 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 9:00 alle h 12:30 e dalle h 16:00 alle h 19:30

visite guidate del magazzino di stagionatura: dalle h 9:00 alle h 12:30 e dalle h 16:00 alle h 19:30

visite guidate del caseificio: dalle h 9:00 alle h 12:30 e dalle h 16:00 alle h 19:30

degustazioni guidate di Parmigiano Reggiano: h 11:00 e h 18:00

visita in fattoria

Prenotazione consigliata.

Contatti:

Ciaolatte Società Agricola

Via Borghetto, 15 – 43015 Borghetto di Noceto (PR)

tel. +39 0521.624035 – mobile: +39 329.5452319

Per info: www.parmacityofgastronomy.it

CPL – Consorzio Produttori Latte

Nato nel 1933 per fornire latte alla città di Parma, oggi CPL- Consorzio Produttori Latte è uno dei principali produttori di Parmigiano Reggiano DOP. Produce ogni anno oltre 10.000 forme del Re dei Formaggi, grazie agli oltre 51.000 litri di latte forniti dalle aziende agricole consorziate.

Sabato 3 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 8:30 alle h 10:00 e dalle h 15:00 alle h 16:00

visite guidate del magazzino di stagionatura: dalle h 8:30 alle h 10:00 e dalle h 15:00 alle h 16:00

visite guidate del caseificio: dalle h 8:30 alle h 10:00 e dalle h 15:00 alle h 16:00

torta fritta: solo nel pomeriggio.

Prenotazione consigliata.

Domenica 4 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 8:30 alle h 10:00

visite guidate del magazzino di stagionatura: dalle h 8:30 alle h 10:00

visite guidate del caseificio: dalle h 8:30 alle h 10:00

Prenotazione consigliata.

Contatti:

CPL- Consorzio Produttori Latte

Via Puppiola, 15 – 43122 Parma

tel. +39 0521.601313

Per info: www.parmacityofgastronomy.it

Cooperativa Casearia Agrinascente – Parma 2064

Parma2064, marchio della Cooperativa Casearia Agrinascente, produce 64 forme di Parmigiano Reggiano DOP al giorno, lavorando il latte proveniente esclusivamente dagli allevamenti a conduzione familiare (1.400 bovine) che si trovano nel raggio di 10 km dai due caseifici di Fidenza e Zibello. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui un Supergold al World Cheese Award. È tra i pochi caseifici a produrre Parmigiano Reggiano DOP Kosher.

Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre :

apertura spaccio: dalle h 8:30 alle h 11:30

Contatti:

Via San Michele Campagna, 22/E – 43036 Fidenza (PR)

tel. +39 0524.520958

Per info: www.parmacityofgastronomy.it

Agricola Guareschi

Nel cuore della Bassa Parmense, a Roccabianca, l’Agricola Guareschi, con il suo Caseificio Palazzo, produce Parmigiano Reggiano DOP. Si tratta di un esempio di azienda a filiera chiusa e controllata, che alleva in proprio le vacche da cui si ottiene il latte per la produzione del Parmigiano Reggiano DOP. Anche i foraggi vengono coltivati in terreni di proprietà.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre :

visita guidata dell’azienda agricola e del Caseificio Palazzo, alla scoperta di tutta la filiera del Parmigiano Reggiano DOP: dalle h 8:00 alle h 18:30. Per chi arriva entro le 9:30, sarà possibile assistere anche alle ultime fasi di lavorazione del Re dei Formaggi

degustazione di Parmigiano Reggiano DOP, accompagnato da salumi tipici di Parma, torta fritta e torte fatte in casa: al termini di ogni visita, a partire dalle h 12:00. La degustazione è a pagamento

Prenotazione consigliata.

Contatti:

Agricola Guareschi

Strada Canaletto, 2 – 43010 Roccabianca (PR)

mobile: +39 348.5608215

Per info: www.parmacityofgastronomy.it