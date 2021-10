All’Università di Parma un nuovo Master in profumi e cosmetici

All’Università di Parma un nuovo Master di I livello in Profumi e Cosmetici. Il corso, che partirà a gennaio 2022, è istituito dall’Ateneo su proposta del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco in collaborazione con Mouillettes & Co, unica azienda italiana specializzata nella formazione olfattiva.

Il Master nasce dall’esigenza di creare un percorso formativo istituzionale ad hoc in Italia, poiché non esistono scuole di profumerie.

Il Master si propone di preparare esperti nella filiera produttiva del profumo, con competenze avanzate nella formulazione industriale, produzione, valutazione olfattiva e nell’utilizzo delle fragranze da impiegarsi nelle diverse tipologie di prodotti cosmetici. Le competenze acquisite durante il Master potranno essere spese non solo in aziende dei profumi, ma anche più in generale nelle aziende di ambito cosmetico.

Il corso si rivolge a laureati in discipline quali Chimica, Farmacia e Biologia determinati a orientare il loro futuro professionale nell’ambito della profumeria e della cosmetica, ma anche a professionisti che già lavorano in aziende strettamente connesse al mondo beauty intenzionati ad acquisire maggiore competenza professionale.

La scadenza per l’iscrizione è il 29 ottobre 2021.