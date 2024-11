Anna Lisa Reyes (Riformisti Emilia Romagna Futura): “Proposte per il carcere di Parma”

Nella nostra provincia, si legge in una nota di Anna Lisa Reyes, candidata nella lista Riformisti Emilia Romagna Futura, esiste una città sconosciuta ai più, dove i problemi quotidiani delle circa mille persone che la vivono non si conoscono, compaiono raramente sui giornali, poco tra i temi della discussione politica e mai nelle campagne elettorali.

Alle porte di Parma, al “Capuano, Marchesano e Patrone”, il carcere di via Burla, vivono circa mille persone i cui problemi sono poco conosciuti ma tanto reali da rendere in alcuni casi, la vita all’interno dell’istituto penitenziario una pena aggiuntiva alla carcerazione .

Poche sono le notizie che trapelano dall’istituto penitenziario e dalle sporadiche visite dei parlamentari o di associazioni, ma da queste emergono diverse criticità da affrontare e risolvere.

I problemi vissuti non solo dai settecento che devono pagare il proprio debito alla società attraverso il percorso rieducativo e dalle trecento anime che per lavoro sono i custodi di quelli che vengono considerati tra gli ultimi della terra, ma anche da migliaia di familiari che aspettano a casa , giorno dopo giorno, un marito, un figlio, un padre che finisce il turno di lavoro o quello che deve scontare una pena detentiva, si possono risolvere, si devono risolvere.

L’impegno a cui il prossimo consiglio regionale e la giunta, per le competenze che esse detengono, dovranno far fronte è il supporto costante ai Comuni, ai responsabili degli istituti penitenziari, alle aziende e le associazione di volontariato del territorio, per agevolare, migliorare la vita dentro e quindi fuori dal carcere di Parma.

Potenziare il lavoro degli operatori e della polizia penitenziaria con continui corsi di aggiornamento per migliorare le performance lavorative.

Assicurare e rafforzare il servizio sanitario, provato dalla alta richiesta di prestazioni dovuta dall’età media più alta della popolazione detentiva in Emilia Romagna.

Agevolare l’ammodernamento delle strutture più vecchie.

Rafforzare il percorso rieducativo e l’inserimento nel mondo del lavoro per abbattere la media delle recidive, due detenuti su tre commettono nuovamente resti, mentre solo uno su tre lavora.

Questi sono gli obbiettivi che Anna Lisa Reyes si propone di sostenere , con gli amici della lista Riformisti Emilia Romagna Futura ed il candidato Presidente Michele De Pascale.