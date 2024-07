APE Parma Museo, “Le molte vite di Mario Lanfranchi: visite guidate alla mostra con Eles Iotti

– È visitabile all’APE Parma Museo (Strada Farini 32/a) fino al 31 luglio la mostra dedicata a Mario Lanfranchi, multiforme regista, sceneggiatore e instancabile collezionista parmigiano, che ha fatto della sua cinquecentesca dimora di Santa Maria del Piano (Parma), riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna “Casa d’Illustre”, la “scena” delle sue molte vite. L’esposizione “Le molte vite di Mario Lanfranchi. La casa in scena”, promossa e curata da Fondazione Mario Lanfranchi in collaborazione con Fondazione Monteparma, racconta l’incredibile personalità di Mario Lanfranchi attraverso numerosi documenti e testimonianze della sua lunga e diversificata carriera artistica ed è arricchita dalle raffinate fotografie che Luca Gilli ha scattato nella sua villa di Lesignano De Bagni, immagini capaci di rispecchiare pienamente l’inesauribile estro creativo del Maestro.

Per accompagnare il pubblico in mostra alla scoperta di questo grande artista, che ha il merito di aver portato per primo l’opera lirica in televisione, APE Parma Museo e Fondazione Mario Lanfranchi propongono tre appuntamenti con la guida turistica e critica d’arte Eles Iotti: sabato 13 luglio alle ore 15.30, giovedì 18 luglio alle ore 15.30 e domenica 21 luglio alle ore 10.30.

Per partecipare alle visite guidate (massimo 15 persone, costo 5 euro) è consigliata la prenotazione al num. tel. 0521 2034 oppure via e-mail a info@apeparmamuseo.it.

La mostra ha il patrocinio di Comune di Parma, Università degli Studi di Parma, Associazione Nazionale Critici Musicali e Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

Maggiori informazioni sul sito www.apeparmamuseo.it