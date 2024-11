Auditorium del Carmine, “Il suono svelato”: una guida all’ascolto a cura di Andrea Dembech

Nella musica, come in ogni campo, l’uomo tende a trasformare ciò che conosce per dare spazio alla propria necessità di esplorare nuovi mondi. Di questo argomento si occupa il terzo appuntamento della rassegna “Il Suono Svelato”, serie di guide all’ascolto a cura del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: martedì 26 novembre alle 18.00, nell’Auditorium del Carmine, il chitarrista e docente Giuseppe Pepicelli parlerà infatti di “Temi e variazioni”.

Tradizionalmente la variazione si sviluppò come trasformazione di un tema, spesso scelto tra le melodie più conosciute dalla comunità di appartenenza, e diventò nel tempo una diffusa pratica utilizzata dai compositori anche a scopi didattici.

Dalle variazioni cinquecentesche di Luys Narvaez a quelle novecentesche di Manuel Ponce, è un percorso attraverso le variazioni di tutti i tempi quello proposto da questo incontro. Gli esempi musicali saranno eseguiti dallo stesso Pepicelli con l’aiuto di alcuni allievi della sua classe: Carlo Miyagawa, Agostino De Leo, Daniele Molinari

La rassegna «Il Suono svelato» è inserita nell’attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, coordinata dalla Prof.ssa Ilaria Poldi. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.conservatorio.pr.it.