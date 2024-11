Bedonia, successo per “Prove It”, progetto legato al turismo in Appennino e già si pensa alla edizione 2025

“Abbiamo incrementato il turismo su Bedonia, allungato la stagione da giugno a ottobre, a differenza degli scorsi anni, dove il turismo si concentrava unicamente nel mese di agosto”.

Lo affermano Andrea Costella e Federica Curà, responsabili del progetto Prove IT.

Fin dal lancio sui social, Prove IT ha generato un eco mediatico non indifferente, rilevante per il turismo di un piccolo borgo come Bedonia.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio e il turismo dell’Appennino Tosco-Emiliano e, a grande sorpresa, dalle varie interviste si evince l’entusiasmo dei visitatori di vivere Bedonia non solo in vacanza, ma tutto l’anno, contemplando la possibilità di diventare dei veri e propri residenti.

È da qui che l ’amministrazione attuale, guidata dal sindaco Gianpaolo Serpagli, guarda al futuro con obiettivi di crescita, dove il turismo fa da volano per l’incremento della cittadina, la valorizzazione del tessuto economico-imprenditoriale e l’ottimizzazione della qualità dei servizi urbani.

Rendere Bedonia polo di attrazione sia turistica che residenziale è una sfida verso cui guardano le politiche attive del territorio, incentivando le attività locali e gli imprenditori a credere in un futuro proficuo, in costante crescita.

La nuova sfida è quella di attrarre nuovi residenti e i benefici di tale crescita sono molteplici: se da un lato Bedonia potrà avere un importante incremento del turismo e della popolazione, dall’altra vedrà crescere il mercato immobiliare, gli investimenti sul territorio e uno sviluppo economico a beneficio delle future generazioni.

“Il futuro dei nostri figli è nelle nostre mani. E ciò che costruiamo oggi, sarà per loro fonte di lavoro, di opportunità e di crescita costante. Ogni nostro obiettivo guarda al loro futuro, sia professionale che non. Vedere le attività locali, soprattutto quelle artigianali, apprezzate dai turisti e dai visitatori è stato per noi un successo. Pensare che queste attività, tramandate da generazione a generazione, possano avere un futuro in crescita, ci motiva a fare sempre di più. Amministrare è anche costruire opportunità per i nostri cittadini – afferma con grande emozione Letizia Benaglia, assessora al Turismo del Comune di Bedonia -“.