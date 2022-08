BorgoSound Festival: arriva la semifinale

Con l’inizio di settembre arrivano i due appuntamenti clou di BorgoSound Festival, contest musicale patrocinato dal Comune di Parma e con il sostegno di Iren, alla sua decima edizione: il primo è con l’attesa semifinale del 3 settembre, come sempre dalle ore 21 sul palco di pietra di piazzale Salvo D’Acquisto a Parma. A fronteggiarsi saranno i gruppi Elephant Rose, Nothing Bad, The Captain Loses Everytime, Noster Mood e Rock’n’Roll Show. Cariche di energia, le band daranno il meglio di sé per conquistare la partecipazione alla finale del 10 settembre; anche quest’anno il livello dei partecipanti è molto elevato e metterà sicuramente in difficoltà la giuria per la scelta dei dei gruppi vincitori.

Parteciperanno come ospiti lo scatenato gruppo Elvis B. Goode e la bimba Valeriia Pentela Pravdiuk, che aveva riscosso tanto successo durante il BorgoSound speciale Ucraina di aprile.

In caso di maltempo la serata sarà rinviata a domenica 4 settembre.