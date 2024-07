BorgoSound Festival, sabato 13 luglio la terza serata

La dodicesima edizione BorgoSound Festival, concorsomusicaleapremicon un occhio di riguardoper leband giovaniegiovanissime (ma senza escludere quelle ogni età) organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, prosegue sabato13 luglio conla seconda seratadiselezione. In gara cinque band: The Shots, i Rondex’s Inn, i Plumbago da Massa Carrara, i Malmemore da Ovada e i Nigra, che arrivano addirittura da Reggio Calabria. L’appuntamento è per le ore 21, nel consueto piazzale Salvo d’Acquisto (a lato della Casa del Suono) a Parma, sottratta per una sera alle problematiche e trasformata in un teatro all’aperto nel cuore degli amati borghi, per i quali l’associazione sta chiedendo più attenzione rispetto alla tematica della sicurezza.

BorgoSoundFestival è patrocinato dal comune di Parma, con la partecipazione dell’Avis comunale. L’accesso è gratuito per una serata da trascorrere in relax e buona compagnia.