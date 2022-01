Campari (Lega): “Ddl per aiutare i Comuni ad arginare il randagismo”

“Secondo Legambiente solo il 7,8% dei Comuni italiani gestisce gli animali con standard sufficienti. Un dato emerge su tutti: il più significativo costo economico nei capitoli di spesa collegati al loro benessere riguarda la gestione dei canili. Risulta, inoltre, che meno della metà delle aziende sanitarie fanno prevenzione contro il randagismo.

È chiaro che le pubbliche amministrazioni, da sole, non possano arginare il problema.

In Senato abbiamo presentato un ddl che agevola le adozioni introducendo due vantaggi: detraibilità fiscale e assicurazione sanitaria per gli animali, con un unico contributo da parte dello Stato. Approvando questa legge della Lega si avrebbero importanti innovazioni per il benessere animale e un aiuto concreto per svuotare le troppe strutture oggi in difficoltà”.

Lo dichiarano i parlamentari della Lega Maurizio Campari, primo firmatario del ddl, e Filippo Maturi, responsabile dipartimento Benessere animale del partito.