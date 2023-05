Canone annuale luci votive nei cimiteri comunali: da quest’anno avviso di pagamento PagoPA

In questi giorni ADE S.p.A ha provveduto a inviare le bollette per il pagamento del canone annuale 2023 a tutti i soggetti titolari di contratto per la fornitura di luci votive nei cimiteri comunali di Parma.

A partire da quest’anno gli utenti non riceveranno più il solito bollettino postale, ma un avviso di pagamento PagoPA.

Questa modalità, oltre a garantire una maggiore semplicità e velocità del processo, offrirà all’utenza un più ampio ventaglio di possibilità di pagamento tra cui lo sportello bancario, la posta, gli esercizi commerciali convenzionati (alcuni bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie), direttamente sulla App IO oppure sul portale internet di PagoPA, al link https://checkout.pagopa.it.

Basterà inserire nel campo apposito il codice di avviso (IUV – Identificativo Unico Versamento) per pagare direttamente quanto dovuto e ricevere immediatamente la quietanza di pagamento, con la certezza quindi che il canone sia stato incassato da ADE, senza che possano esserci verifiche o accertamenti successivi.

In caso di recente cambio di indirizzo dove ricevere la bolletta, rispetto a quello già comunicato in passato dagli utenti agli uffici di ADE S.p.A., o comunque per ogni altra comunicazione, i titolari di contratto potranno contattare gli uffici della società al numero di telefono 0521-964042 o all’indirizzo di posta elettronica lucevotiva@adespa.it.

Infine, si ricorda a tutti gli utenti che non è possibile pagare il canone di luce votiva direttamente agli uffici di ADE S.p.A.