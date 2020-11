Carmen in adozione

CARMEN è una cucciolona di circa 1 anno e mezzo. E’ una taglia mediogrande bianca con delle toppe nere. E’ entrata in canile che era solo una cucciola di 4 mesi. Carmen pur essendo una cagnolona dolcissima e buona come il pane è un po’ timidina. Noi vorremmo che Carmen riacquistasse piena fiducia nell’uomo e che capisse che non tutti sono uguali, ma che fuori dal canile c’è ancora qualcuno capace di amarla come merita!



PER INFO: contattare CORINNA 3472762542 (dopo le 15) carosiscorinna@gmail.com