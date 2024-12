Cavandoli (Lega): “Bene esproprio Villa Verdi, ora conservazione, valorizzazione e migliore fruizione”

“Esprimo soddisfazione per la firma sul decreto di esproprio del compendio denominato ‘Villa Verdi e pertinenze’, la conclusione di un processo iniziato oltre un anno fa. Ora spetta allo Stato occuparsi del recupero, della manutenzione e della valorizzazione di questa villa in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e composto le sue opere e che, quindi, rappresenta un luogo simbolo per la storia della musica italiana. Ora l’auspicio è che, dopo le molte preoccupazioni sollevate per la mancata manutenzione di questo prezioso immobile, si possa cambiare registro, migliorandone la fruizione e offrendo al pubblico la possibilità di vivere uno dei luoghi plasmati dall’arte del maestro Verdi. Un risultato importante per il territorio, oltre che per la cultura del nostro Paese. Avanti così”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.