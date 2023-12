Cavandoli (Lega): “In arrivo 35 carabinieri, da centrodestra attenzione a Parma”

“Positivo l’arrivo di 35 militari dei Carabinieri a Parma. Continua l’azione, di cui la Lega è sempre stata promotrice, di rafforzamento delle forze dell’ordine sul territorio italiano a tutela della sicurezza. Dopo i 19 agenti della Polizia e il prossimo arrivo di 15 militari dell’esercito a Parma, questo nuovo rafforzamento, significativo, testimonia l’impegno del centrodestra per la sicurezza dei parmigiani.

Mentre il Sindaco e la maggioranza in Comune a Parma non fanno nulla se non cercare giustificazioni per il poco lusinghiero 87esimo posto nella classifica annuale della qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore che ha certificato la loro incapacità. Sulla sicurezza il Governo della Lega c’è, il Comune no”.

Lo dichiara Laura Cavandoli, deputato della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Parma.