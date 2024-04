“Cessate il fuoco ora”: il Comune di Parma aderisce alla campagna internazionale per la pace

Il Comune di Parma, con il sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, aderisce all’appello internazionale per il cessate il fuoco e la fine delle operazioni militari nelle molte aree del mondo che sono oggi scenario di guerra. Proprio per questa ragione, nei giorni scorsi, sotto i Portici del Grano è apparso lo stendardo “Cessate il fuoco ora”.



L’iniziativa, sostenuta da un network di centinaia di organizzazioni della società civile in tutto il mondo, evidenzia l’importanza di promuovere la pace per porre fine a una crisi umanitaria di portata storica. Il Comune di Parma si unisce quindi alle voci di chi richiede che libertà e dignità siano un diritto riconosciuto per tutti i popoli.