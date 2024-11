Civiltà Parmigiana: “Nuovo polo logistico di via Paradigna in costruzione. A quando il prossimo? Pd in contraddizione”

Civiltà Parmigiana è a favore da sempre ad insediamenti produttivi che portino in dote una vera e qualificata crescita occupazionale, sociale ed economica abbinata a sostenibilità ambientale.

Fin da subito abbiamo espresso forti perplessità sul progetto del nuovo polo logistico di via Paradigna, oggi in fase di costruzione, che prevede la cementificazione di quasi 100mila mq già classificati nel piano strutturale comunale: per intenderci ben 5 volte più grande del deposito Amazon inaugurato 3 anni fa.

In un contesto già molto critico dal punto vista viabilistico sta crescendo a grande velocità questa imponente e impattante struttura destinata ad attività logistica.

Il cavalcavia sull’ Autostrada di Via Paradigna da tempo semi-chiuso al doppio senso di marcia e al traffico pesante, via Versailles interrotta da anni ed una piccola e stretta strada di collegamento a via Forlanini sono e saranno le vie di accesso del nuovo polo logistico già attualmente interessate e congestionate da un traffico pesante.

Civiltà Parmigiana ha presentato una interrogazione che presto verrà discussa in Consiglio Comunale.

Cosa accadrà con l’avvio dell’attività e con gli ulteriori cento passaggi giornalieri previsti dal piano di sviluppo del polo logistico? Quale il piano viabilistico previsto? A che punto si trovano gli interventi di adeguamento stradale, fognario e tutte le altre opere compensatorie?

Civiltà Parmigiana evidenzia inoltre le tante contraddizioni della nuova Amministrazione su questo progetto.

Come non notare la giravolta del Partito Democratico, prima contrario nel 2021 tra i banchi di opposizione, poi inspiegabilmente favorevole nel 2023 una volta seduto in maggioranza; come non sottolineare la poco coerenza di Sindaco e Giunta che si definiscono fortemente ambientalisti sui protocolli di intesa portando avanti politiche di limitazione del traffico per i Cittadini, ma avvalla insediamenti decisamente impattanti dal punto di vista dell’inquinamento.

A quando il prossimo insediamento logistico a Parma?

Civiltà Parmigiana