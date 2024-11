Comune Parma: nuova piattaforma per le pratiche edilizie attiva da lunedì 25 novembre

La nuova piattaforma per la presentazione delle pratiche edilizie sarà attiva da lunedì 25 novembre con il nuovo portale web CPortal360. L’attivazione del nuovo portale è stata illustrata nei giorni scorsi, al Cinema Astra, in occasione di un incontro con i rappresentanti di tutti gli Ordini professionali della città.

Per permettere le attività di migrazione dei dati dagli attuali applicativi al nuovo sistema, si rende necessario un blocco temporaneo dell’operatività del servizio online di presentazione delle pratiche edilizie a partire dalle 16.30 di mercoledì 20 novembre, fino a lunedì 25 novembre, quando sarà attivata la nuova piattaforma.

Dalle 16.30 di mercoledì 20 novembre non sarà, pertanto, possibile accedere al servizio per inviare, consultare o integrare le pratiche.

Le pratiche in stato di compilazione vanno chiuse ed inviate entro le ore 16.30 del 20 novembre, per non perdere quanto avviato. Le pratiche in stato di bozza, infatti, non verranno importate nella nuova piattaforma. Si potranno caricare ex novo, se non concluse, da lunedì 25 novembre, utilizzando il nuovo portale web CPortal360.

Eventuali pagamenti PagoPA già effettuati per le pratiche in bozza non concluse, potranno essere utilizzati al momento del nuovo caricamento allegando la quietanza dell’avvenuto pagamento.