Controlli a Salso: denunce, segnalazioni per droga e tre patenti ritirate per alcol

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio coordinato interprovinciale hanno messo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme e in borghese, volto alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol e alla repressione dello spaccio di stupefacenti.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia salsese a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Pronto Intervento.

Numerosi i posti di controllo lungo le arterie maggiormente trafficate, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

A discapito del gran numero di automobilisti controllati tre sono risultati positivi all’alcol test, dato particolarmente incoraggiante letto in un’ottica di prevenzione.

L’attività posta in essere sul territorio, deve essere vista anche con “finalità educativa”, nel senso che attraverso i controlli i militari dell’Arma hanno voluto sensibilizzare gli utenti della strada sulle conseguenze negative e sui gravi pericoli che possono conseguire dalla guida in stato di ebbrezza, con il monito di non eccedere con il consumo di bevande alcoliche e comunque in caso di ingestione di qualche bicchiere in più durante una cena tra amici o una serata in discoteca, di non mettersi alla guida.

Nella circostanza i Carabinieri vogliono rammentare che la guida in stato di ebbrezza, in considerazione dei pericoli che ne possono derivare, rappresenta un reato a tutti gli effetti punito con l’ammenda e con l’arresto. Nello specifico la normativa attuale prevede che un conducente possa essere considerato in stato di ebbrezza quando gli sia stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,5. Si tratta di un valore accertato mediante un sofisticato dispositivo portatile in dotazione alle pattuglie, l’etilometro, che attraverso uno strumento di rilevazione dell’aria espirata dal conducente sottoposto ad accertamenti riesce a stabilire con precisione analitica il quantitativo di grammi di alcol per litro di sangue.

Il dispositivo di controllo che si è mosso su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Salsomaggiore, ha fatto risaltare la sua presenza sia nella cittadina termale che nei comuni limitrofi.

Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico sono state identificate 77 persone e controllati oltre 50 veicoli.

A seguito dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva e sanzionati in via amministrativa:

denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica:

Un 26enne italiano, residente in provincia che sulla SP 359 è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,38 G/L; Patente ritirata.

sanzione amministrativa e ritiro di patente:

Un 24enne italiano, residente in provincia che sempre sulla SP 359 è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,70 G/L. Patente ritirata.

Un 39enne straniero residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,80 G/L. Patente ritirata.

Cinque in totale le persone colte nel possesso di stupefacenti, tutte segnalate alla Prefettura di Parma come consumatori per avere avuto la disponibilità di modiche quantità di hashish e marijuana.

Comando provinciale Carabinieri di Parma