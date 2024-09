Controlli in San Leonardo, minaccia i passanti simulando di avere una pistola: denunciato

Continuano senza sosta le attività della Polizia di Stato nei servizi preventivi di controllo del territorio volti alla vigilanza nelle aree della città fortemente interessate dalla presenza di cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano e di quelle zone interessate dallo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti.

I servizi effettuati dal personale della Questura di Parma, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia locale, si sono concentrati, in particolare, nel quartiere San Leonardo.

Nella circostanza, il 13 settembre 2024 sono state identificate n. 84 persone e controllati, con l’ausilio del personale della polizia locale, n. 3 esercizi commerciali ubicati nel predetto quartiere.

I controlli sono stati in seguito estesi al limitrofo parco Falcone e Borsellino e nel corso degli stessi, grazie anche all’attività dell’unità cinofila, sono stati rinvenuti e sequestrati 95,4 grammi di stupefacente di tipo hashish.

È stata, inoltre, intensificata l’attività di contrasto ai furti perpetrati in città.

In particolare è stato, altresì, identificato e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione un cittadino tunisino trovato in possesso di una bicicletta oggetto di furto nei giorni precedenti. Denunciato il furto e riconosciuta la bicicletta in uso al predetto soggetto dalla stessa donna che ne aveva subito la sottrazione la bicicletta veniva riconsegnata alla sua proprietaria, grazie all’intervento degli operatori delle volanti della Questura.

Nel corso dei servizi, a seguito di numerose chiamate al 113 che segnalavano la presenza di un soggetto pericoloso che si aggirava apparentemente armato di pistola in zona sud-est della città, pattuglie della Polizia di Stato sono intervenute per contenere l’uomo, da subito poco collaborativo, già resosi protagonista di analoghi episodi.

Il soggetto in questione, infatti, impugnando il suo telefono cellulare a mo’ di arma ingenerava timore e paura tra i passanti.

Nel corso dell’intervento di polizia questi si opponeva in modo aggressivo ai controlli e alle attività degli operatori, i quali, dopo esser riusciti a contenerlo e a ristabilire l’ordine nella zona, lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso.

Il soggetto veniva deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Questura di Parma